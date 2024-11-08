Украинские команды в КВН - кто из звезд начинал свою карьеру с юмора

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/kvartal95official

Телевизионная гумористическая игра КВН стала удачным стартом для многих юмористов на постсоветском пространстве. На сцене клуба веселых и находчивых рождались и будущие звезды украинского шоу-бизнеса.

К 63-летию со дня основания игры редакция Новини.LIVE вспоминает, кто из ныне известных украинцев начинал с КВН.

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Владимир Зеленский и "Квартал 95"

Самой известной украинской командой по праву можно назвать "95 квартал". Капитаном команды был президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский в КВН. Фото. instagram.com/kvartal95official

Сначала будущий лидер страны был в составе команды "Запорожье — Кривой Рог — Транзит", в которой также играли Андрей Яковлев и Сергей и Борис Шефиры. 1997 команда стала чемпионами Высшей лиги КВН.

Но после триумфа прекратила свое существование. Владимир Зеленский создал новый коллектив, который впоследствии получил название "Квартал 95".

В коллектив вошли Елена Кравец, Сергей Кравец, Александр Пикалов, Юрий Крапов, Денис Манжосов, Сергей Казанин, Юрий Корявченков и Валерий Жидков. Автором шуток в команде стала Елена Зеленская.

"95 квартал" на сцене КВН. Фото: скриншот

Команда играла на сцене КВН до 2003 года, но затем внезапно перестала участвовать в игре. Как позже рассказал Зеленский, причиной стал конфликт с "АМиК".

После завершения карьеры в КВН на базе команды "95-й квартал" была создана "Студия Квартал 95".

Юрий Ткач и Игорь Ласточкин

Еще одними украинскими звездами в КВН стала команда "Днепр". Именно в составе коллектива начинали свой путь юмористы Игорь Ласточкин, который был капитаном, и Юрий Ткач.

Команда КВН "Днепр". Фото: скриншот

Кроме того, в команду вошли Владимир Борисов, Эфим Константиновский, Анатолий Чулков и Юрий Карагодин.

В течение пяти лет "Днепр" играли на сцене КВН. Культовым номером команды стала миниатюра "Игорь и Лена", где Ласточкин и Борисов играли супруги.

В 2013 команда сыграла последнюю игру в клубе, став серебряными призерами Высшей лиги. После завершения команда взялась за сериал "Країна У" совместно со студией "Квартал 95".

В 2015 году "Днепр" стали участниками "Лига смеха", а после триумфа на сцене Ласточкин и Ткач стали тренерами других команд в игре.

Леся Никитюк

Будущая телеведущая приняла участие в игре в составе команды "Торнадо Люкс" во время учебы в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.

Лишь одна миниатюра сделала Лесю Никитюк настоящей звездой КВН. Номер "Галя, я в маршрутке" моментально разлетелся на крылатые фразы.

Сергей Сивохо

Покойный шоумен начинал свой путь с игры в команде "ДПИ". Позже Сивохо также играл за "Дрим-Тим", Сборную СНГ, Сборную XX века.

Больше всего на сцене КВН актера запомнили, как мастера музыкальных пародий. Сивохо первым в клубе попробовал этот жанр. Среди лучших номеров с участием Сивохи пародия на Луи Армстронга, Сергея Крылова, Тома Джонса и других артистов.

Сергей Сивохо в молодости. Фото: instagram.com/sivoha.official

Карьера в КВН стала стартом для дальнейших проектов Сивохи в медиа. Актер продолжал сниматься на ТВ, а позже стал продюсером "Мега-радио".

Также Сергей Сивоха занимал кресло звездного тренера "Лиги смеха", а в 2019 году приступил к политической карьере.

В октябре 2023 года актер скончался в Германии из-за продолжительной болезни. Сивоху похоронили в родном Донецке.

Евгений Сморигин и Дмитрий Танкович

Актеры "Дизель Шоу" прославились благодаря своему участию в КВН с минской командой "ЧП". Уроженцы Белоруссии стали настоящими звездами клуба.

Команда играла четыре года и за это время успела собрать немало наград. После завершения карьеры в КВН комики продолжили карьеру на телевидении.

В 2015 году Сморигин присоединился к юмористическому проекту "Дизель шоу". В это время Танкович был ведущим украинских шоу "Танцуют все", "Україна має талант" и "Куб". В 2019 году шоумен стал одним из актеров "Дизеля".

Дмитрий Танкович и Евгений Сморигин. Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Одесские джентльмены

Украинская команда из Одессы впервые вышла на сцену 1986 года и уже через год стала абсолютными чемпионами Высшей лиги КВН.

Меткий одесский юмор, яркие номера и неоценимая поддержка земляков позволили команде стать звездами клуба.

О своем пути в КВН и дальнейшей жизни участник "Одесских джентльменов" Дмитрий Шпинарев рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE .

Ранее звезда "Квартала 95" Анастасия Оруджева прокомментировала скандальное выступление о ТЦК . Также "кварталовцы" сравнили Трампа и Порошенко после выборов в США.