Олена Кравець розповіла про свої методи виховання дітей

Шоувумен Олена Кравець. Фото: скриншот YouTube

Українська ведуча та акторка Олена Кравець поділилася із українцями своїми методами виховання дітей. Зірка зізналася, що нині її двійнята Іван та Катерина проходять новий етап свого подорослішання і вона часто стикається із труднощами.

Про це вона розповіла на подкасті "Вдома поговоримо".

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Олена Кравець про виховання дітей

Зірка розповіла, що їй нині дуже цікаво спостерігати за тим, як дорослішають її 8-річні двійнята Катя та Ваня. За словами Кравець, нині її син вчиться турбуватися про свою сестру і готує для неї сніданки.

"Мене дуже дивує, коли я приходжу і Ваня іноді перед школою вранці готує Каті сніданок. А вона сидить дивиться мультик і каже: "Ванічка мене погодував"", — поділилася акторка.

Олена також розповіла, що в її доньки Каті іноді трапляються істерики. Зокрема, нещодавно дівчинка розкидала речі по кімнаті через те, що в неї не вийшла аплікація. Кравець поділилася, що їй допомогає заспокоїти дитину.

"Я дала їй час поагресувати. Потім стало лячно і я зайшла, а вона каже: "У мене не вийшла сніжинка!". Це був гнів. Я пам'ятаю ще з дитинства, що треба взяти щось пухнасте, тепле, посадити її на руки і гойдати. З раннього дитинства на неї це діє", — додала акторка та зізналась, що в цьому їй допомагають роки терапії із психологом.

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