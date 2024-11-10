Олена Кравець розповіла про свої методи виховання дітей

Олена Кравець поділилася, як заспокоює своїх 8-річних двійнят
Українська ведуча та акторка Олена Кравець поділилася із українцями своїми методами виховання дітей. Зірка зізналася, що нині її двійнята Іван та Катерина проходять новий етап свого подорослішання і вона часто стикається із труднощами.
Про це вона розповіла на подкасті "Вдома поговоримо".
Олена Кравець про виховання дітей
Зірка розповіла, що їй нині дуже цікаво спостерігати за тим, як дорослішають її 8-річні двійнята Катя та Ваня. За словами Кравець, нині її син вчиться турбуватися про свою сестру і готує для неї сніданки.
"Мене дуже дивує, коли я приходжу і Ваня іноді перед школою вранці готує Каті сніданок. А вона сидить дивиться мультик і каже: "Ванічка мене погодував"", — поділилася акторка.
Олена також розповіла, що в її доньки Каті іноді трапляються істерики. Зокрема, нещодавно дівчинка розкидала речі по кімнаті через те, що в неї не вийшла аплікація. Кравець поділилася, що їй допомогає заспокоїти дитину.
"Я дала їй час поагресувати. Потім стало лячно і я зайшла, а вона каже: "У мене не вийшла сніжинка!". Це був гнів. Я пам'ятаю ще з дитинства, що треба взяти щось пухнасте, тепле, посадити її на руки і гойдати. З раннього дитинства на неї це діє", — додала акторка та зізналась, що в цьому їй допомагають роки терапії із психологом.
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