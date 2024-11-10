Елена Кравец рассказала о своих методах воспитания детей

Шоувумен Елена Кравец. Фото: скриншот YouTube

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец поделилась с украинцами своими методами воспитания детей. Звезда призналась, что ныне ее двойняшки Иван и Екатерина проходят новый этап своего повзросления и она часто сталкивается с трудностями.

Об этом она рассказала на подкасте "Вдома поговоримо".

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Елена Кравец о воспитании детей

Звезда рассказала, что ей сейчас очень интересно наблюдать за тем, как взрослеют ее 8-летние близнецы Катя и Ваня. По словам Кравец, сейчас ее сын учится беспокоиться о своей сестре и готовит для нее завтраки.

"Меня очень удивляет, когда я прихожу и Ваня иногда перед школой утром готовит Кате завтрак. А она сидит смотрит мультик и говорит: "Ванечка меня покормил"", — поделилась актриса.

Елена также рассказала, что у ее дочери Кати иногда случаются истерики. В частности, недавно девочка разбрасывала вещи по комнате из-за того, что у нее не получилась аппликация. Кравец поделилась, что ей помогает успокоить ребенка.

"Я дала ей время поагрессировать. Потом стало страшно и я зашла, а она говорит: "У меня не получилась снежинка!". Это был гнев. Я помню еще с детства, что надо взять что-то пушистое, теплое, посадить ее на руки и качать. С раннего детства на нее это действует'', — добавила актриса и призналась, что в этом ей помогают годы терапии с психологом.

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