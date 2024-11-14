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Какие породы собак опасны и что будет за выгул без намордника

14 ноября 2024 17:12
Елизавета Супивская - редактор
Опасные породы собак – какой штраф за прогулку без намордника
Опасные породы собак. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Владельцы домашних животных должны подчиняться требованиям воспитания любимцев, иначе им грозят штрафы. Это также касается правил выгула собак в общественных местах. Необходимо понимать, что некоторые породы входят в перечень опасных, поэтому подлежат тщательному надзору.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как нужно выгуливать собак опасных пород и какие штрафы за нарушение.

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Какие породы собак опасны

Постановление №1164 "Перечень опасных пород собак" утвердил Кабинет Министров 10 ноября 2021 года. Туда входят:

  • акита-ину;
  • бергамаско (овчарка бергамская);
  • брохольмер датский;
  • бульдог;
  • бульмастиф;
  • бультерьер;
  • овчарка;
  • волкодав;
  • доберман;
  • кане-корсо;
  • мастиф;
  • ротвейлер;
  • терьер;
  • метисы всех указанных пород и др.

Для владельцев этих собак действуют строгие правила выгула. Поскольку люди несут ответственность за безопасность окружающих и их имущества, то должны выводить опасные породы собак на улицу исключительно в наморднике и на поводке.

Какие штрафы за выгул без намордника

Финансовые санкции прописаны в статье 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Нарушение правил содержания собак и кошек". Если хозяин будет содержать незарегистрированных животных, гулять с ними в запрещенных местах, не убирать за четырехлапыми любимцами, свободно пускать по улице без намордника, то будет вынужден уплатить штраф в размере от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Речь идет о сумме 170-340 грн. Для должностных лиц размер санкции больше — от 340 до 850 грн. Повторное привлечение к ответственности в течение года наказывается штрафом на сумму 340-510 грн (для должностных лиц — от 510 до 1 020 грн).

Отметим, владельцев опасных пород собак ждут финансовые санкции в случае угрожающего поведения животного. К примеру, за нападение на прохожего придется заплатить от 1 700 до 3 400 грн, за уничтожение зеленых насаждений — от 170 до 510 грн, за повреждение чужого имущества — полностью компенсировать нанесенный ущерб.

Напомним, на сайте электронных петиций появилось предложение штрафовать украинцев за разведение и продажу животных во время войны. Запрет хотят ввести во время военного положения и в течение 5 лет после его завершения. А штраф за нарушение — до 68 000 грн.

Также мы писали, что украинцы узнали интересный факт о ведущей реалити "Любовь на выживание" и актрисе "Женского Квартала" Валерии Толстолес. Оказывается, она постоянно возит с собой корм, чтобы накормить уличных животных.

животные штрафы собака наказание выгуливание собак

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