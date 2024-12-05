Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Права соседей — кому в дверь могут постучаться правоохранители arrow

Права соседей — кому в дверь могут постучаться правоохранители

5 декабря 2024 10:26
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Штраф в своей квартире – за какие нарушения могут наказать украинцев
Правоохранитель принимает показания человека. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Некоторые люди считают, что в своей квартире можно делать что угодно и когда угодно. Но на самом деле это не так. В многоквартирном доме важно соблюдать правила, обеспечивающие комфортное сосуществование всех жильцов. Даже в собственной квартире существуют ограничения, регламентируемые законодательством Украины. Несоблюдение этих норм может обернуться конфликтами с соседями и существенными штрафами.

О том, за что могут оштрафовать собственника квартиры, говорится в Государственных строительных нормах Украины.

Читайте также:

За что можно получить в своей квартире

Ремонтные работы часто становятся причиной конфликтов, однако их можно избежать, соблюдая установленные правила. Украинским законодательством определено время выполнения шумных работ:

  1. По будням шуметь нельзя с 21:00 до 8:00.
  2. В выходные и праздничные дни ремонт запрещен круглосуточно.

Если эти правила нарушаются, соседи имеют право обратиться в полицию, которая может применить соответствующие санкции. Впрочем, если всех жальцев дома шум устраивает, ремонт можно проводить и в нерабочее время.

Какой штраф можно получить

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, несоблюдение правил тихого часа карается предупреждением или штрафом:

  1. Для физических лиц от 85 до 255 грн.
  2. Для предприятий: от 255 до 510 грн.

За повторное нарушение в течение года наказание становится строже, сумма штрафа увеличивается до:

  • 255 – 510 грн. для физических лиц.
  • 850 – 2 550 грн для юридических лиц.

Кроме того, полиция может конфисковать оборудование, инструменты или аппаратуру, создающую чрезмерный шум. Следует заметить, что детский плач или шум домашних животных не считаются запрещенными с точки зрения закона. В таких случаях следует обращаться в соответствующие органы, такие как служба опеки или защиты животных.

Какой штраф можно получить за незаконную перепланировку квартиры

Еще одно нарушение, за которое можно получить штраф в собственной квартире — это самовольная перепланировка. В своем доме вы можете осуществлять необходимые изменения, однако существуют определенные ограничения, которые следует учитывать. В частности, запрещено:

  1. Демонтировать блоки балконов.
  2. Разрушать опорные конструкции здания.
  3. Переносить радиаторы центрального отопления на балконы.
  4. Разбирать внешние стены для объединения комнаты и балкона.
  5. Расширять санузлы за счет жилых комнат или изменять их расположение.

Нарушение этих норм может привести к наложению штрафа, размер которого составляет от 1 700 до 4 250 гривен.

Соблюдение правил проживания в многоквартирном доме — это не только проявление уважения к соседям, но и способ избежать административной ответственности. Чтобы избежать проблем, важно не только знать закон, но и учитывать потребности живущих рядом.

Ранее мы писали, что владельцы собак должны соблюдать правила выгула, иначе можно получить штраф. В частности, большие породы, входящие в список опасных, должны быть на поводке и в наморднике.

Также мы рассказывали, что ежегодно владельцы недвижимости платят налог за "лишнюю площадь". В этом году нужно произвести платеж за 2023 год. Однако некоторые категории граждан освобождаются от этой обязанности.

ремонт правила штраф квартира правонарушение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:57 Во Львове судили одессита за подмену украденных долларов липовыми

11:55 Пенсия ФЛП — какие выплаты могут получить предприниматели

11:53 Аварийное отключение водоснабжения в Одессе — адреса бюветов

Новость с фото

11:49 Bitcoin пробил 100 000 долл. — как изменились инвестиции в монету

Новость с фото

11:47 Заработок из ничего — сколько стоит 1 копейка 1992 года выпуска

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

11:35 Минимальная зарплата в Германии — что изменится в 2025 году

11:35 Украинский бизнес на польском рынке — вызовы и перспективы

11:28 В Одессе появились опасные товары — что нельзя покупать

11:24 Ермак назвал единственное условие президентских выборов в Украине

11:01 Выплаты от UNHCR — где открыта регистрация на 11 тыс. грн

11:57 Во Львове судили одессита за подмену украденных долларов липовыми

11:55 Пенсия ФЛП — какие выплаты могут получить предприниматели

11:53 Аварийное отключение водоснабжения в Одессе — адреса бюветов

Новость с фото

11:49 Bitcoin пробил 100 000 долл. — как изменились инвестиции в монету

Новость с фото

11:47 Заработок из ничего — сколько стоит 1 копейка 1992 года выпуска

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

11:35 Минимальная зарплата в Германии — что изменится в 2025 году

11:35 Украинский бизнес на польском рынке — вызовы и перспективы

11:28 В Одессе появились опасные товары — что нельзя покупать

11:24 Ермак назвал единственное условие президентских выборов в Украине

11:01 Выплаты от UNHCR — где открыта регистрация на 11 тыс. грн

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК