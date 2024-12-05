Штраф в своей квартире – за какие нарушения могут наказать украинцев

Права соседей — кому в дверь могут постучаться правоохранители
Некоторые люди считают, что в своей квартире можно делать что угодно и когда угодно. Но на самом деле это не так. В многоквартирном доме важно соблюдать правила, обеспечивающие комфортное сосуществование всех жильцов. Даже в собственной квартире существуют ограничения, регламентируемые законодательством Украины. Несоблюдение этих норм может обернуться конфликтами с соседями и существенными штрафами.
О том, за что могут оштрафовать собственника квартиры, говорится в Государственных строительных нормах Украины.
За что можно получить в своей квартире
Ремонтные работы часто становятся причиной конфликтов, однако их можно избежать, соблюдая установленные правила. Украинским законодательством определено время выполнения шумных работ:
- По будням шуметь нельзя с 21:00 до 8:00.
- В выходные и праздничные дни ремонт запрещен круглосуточно.
Если эти правила нарушаются, соседи имеют право обратиться в полицию, которая может применить соответствующие санкции. Впрочем, если всех жальцев дома шум устраивает, ремонт можно проводить и в нерабочее время.
Какой штраф можно получить
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, несоблюдение правил тихого часа карается предупреждением или штрафом:
- Для физических лиц от 85 до 255 грн.
- Для предприятий: от 255 до 510 грн.
За повторное нарушение в течение года наказание становится строже, сумма штрафа увеличивается до:
- 255 – 510 грн. для физических лиц.
- 850 – 2 550 грн для юридических лиц.
Кроме того, полиция может конфисковать оборудование, инструменты или аппаратуру, создающую чрезмерный шум. Следует заметить, что детский плач или шум домашних животных не считаются запрещенными с точки зрения закона. В таких случаях следует обращаться в соответствующие органы, такие как служба опеки или защиты животных.
Какой штраф можно получить за незаконную перепланировку квартиры
Еще одно нарушение, за которое можно получить штраф в собственной квартире — это самовольная перепланировка. В своем доме вы можете осуществлять необходимые изменения, однако существуют определенные ограничения, которые следует учитывать. В частности, запрещено:
- Демонтировать блоки балконов.
- Разрушать опорные конструкции здания.
- Переносить радиаторы центрального отопления на балконы.
- Разбирать внешние стены для объединения комнаты и балкона.
- Расширять санузлы за счет жилых комнат или изменять их расположение.
Нарушение этих норм может привести к наложению штрафа, размер которого составляет от 1 700 до 4 250 гривен.
Соблюдение правил проживания в многоквартирном доме — это не только проявление уважения к соседям, но и способ избежать административной ответственности. Чтобы избежать проблем, важно не только знать закон, но и учитывать потребности живущих рядом.
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