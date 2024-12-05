Штраф в своей квартире – за какие нарушения могут наказать украинцев

Правоохранитель принимает показания человека. Фото: УНИАН

Некоторые люди считают, что в своей квартире можно делать что угодно и когда угодно. Но на самом деле это не так. В многоквартирном доме важно соблюдать правила, обеспечивающие комфортное сосуществование всех жильцов. Даже в собственной квартире существуют ограничения, регламентируемые законодательством Украины. Несоблюдение этих норм может обернуться конфликтами с соседями и существенными штрафами.

О том, за что могут оштрафовать собственника квартиры, говорится в Государственных строительных нормах Украины.

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За что можно получить в своей квартире

Ремонтные работы часто становятся причиной конфликтов, однако их можно избежать, соблюдая установленные правила. Украинским законодательством определено время выполнения шумных работ:

По будням шуметь нельзя с 21:00 до 8:00. В выходные и праздничные дни ремонт запрещен круглосуточно.

Если эти правила нарушаются, соседи имеют право обратиться в полицию, которая может применить соответствующие санкции. Впрочем, если всех жальцев дома шум устраивает, ремонт можно проводить и в нерабочее время.

Какой штраф можно получить

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, несоблюдение правил тихого часа карается предупреждением или штрафом:

Для физических лиц от 85 до 255 грн. Для предприятий: от 255 до 510 грн.

За повторное нарушение в течение года наказание становится строже, сумма штрафа увеличивается до:

255 – 510 грн. для физических лиц.

850 – 2 550 грн для юридических лиц.

Кроме того, полиция может конфисковать оборудование, инструменты или аппаратуру, создающую чрезмерный шум. Следует заметить, что детский плач или шум домашних животных не считаются запрещенными с точки зрения закона. В таких случаях следует обращаться в соответствующие органы, такие как служба опеки или защиты животных.

Какой штраф можно получить за незаконную перепланировку квартиры

Еще одно нарушение, за которое можно получить штраф в собственной квартире — это самовольная перепланировка. В своем доме вы можете осуществлять необходимые изменения, однако существуют определенные ограничения, которые следует учитывать. В частности, запрещено:

Демонтировать блоки балконов. Разрушать опорные конструкции здания. Переносить радиаторы центрального отопления на балконы. Разбирать внешние стены для объединения комнаты и балкона. Расширять санузлы за счет жилых комнат или изменять их расположение.

Нарушение этих норм может привести к наложению штрафа, размер которого составляет от 1 700 до 4 250 гривен.

Соблюдение правил проживания в многоквартирном доме — это не только проявление уважения к соседям, но и способ избежать административной ответственности. Чтобы избежать проблем, важно не только знать закон, но и учитывать потребности живущих рядом.

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