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Хто може не платити податок на нерухомість в Україні — список

17 листопада 2024 07:45
Єлизавета Супівська - редактор
Податок на нерухомість – хто може не платити за зайві квадрати
Гаманець з грошима. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Щороку власники нерухомості повинні сплачувати податок за так звані "зайві квадрати". Цьогоріч кошти потрібно внести за звітний 2023 рік. Водночас деякі категорії українців можуть не платити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (мова конкретно про житло).

Про це йдеться на сайті Головного управління ДПС у Житомирській області.

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Коли йде мова про "зайві квадрати", мається на увазі площа житла, яка перевищує:

  • 60 кв.м — для квартир;
  • 120 кв.м — для житлових будинків;
  • 180 кв.м — для інших типів житлової нерухомості.

Тобто українці, які володіють нерухомістю з меншою площею, взагалі не сплачують податкове зобов’язання, оскільки сума нараховується на кількість квадратних метрів понад встановлений ліміт. Що стосується житла з "зайвими квадратами", то пільги встановили для таких категорій громадян:

  • мешканців територій, де тривають бойові дії;
  • власників нерухомості, яка розташована на тимчасово окупованій території;
  • власників житла, зруйнованого чи пошкодженого в результаті повномасштабної війни.

Це не повний список українців, кого звільнили від сплати податку на нерухоме майно. Щорічні платежі можуть не здійснювати багатодітні сім'ї, одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю, учасники АТО. Плюс пільги поширюються на заклади освіти й релігійні організації. Натомість квартири пенсіонерів підлягають обов’язковому оподаткування за законом.

Яка ставка податку на нерухомість

Ставку визначають органи місцевого самоврядування залежно від типу об'єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. При цьому ставка не може перевищувати 1,5% за кожен квадратний метр. Оскільки у 2023 році мінімалка дорівнювала 6 700 грн на місяць, то максимальний показник податку на нерухомість — 100,5 грн.

Повідомлення про необхідність зробити внесок надсилають контролюючі органи до 1 липня. Українцям дають 60 днів із моменту вручення цього рішення на сплату коштів.

Нагадаємо, інколи може виникнути потреба відновити документи на житло. Наприклад, якщо власник вирішив продати квартиру чи здати нерухомість в оренду. Тоді без офіційної документації не обійтися.

Також ми писали, що в Україні дозволяють переоформлювати житло на неповнолітніх у віці 14 років і більше. Необхідно мати згоду батьків чи опікунської ради, аби здійснити угоду купівлі-продажу нерухомості з дитиною.

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