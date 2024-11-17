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Кто может не платить налог на недвижимость в Украине — список

17 ноября 2024 07:45
Елизавета Супивская - редактор
Налог на недвижимость – кто может не платить за лишние квадраты
Кошелек с деньгами. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Каждый год владельцы недвижимости должны платить налог за так называемые "лишние квадраты". В этом году деньги следует внести за отчетный 2023 год. Однако некоторые категории украинцев могут не платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (речь конкретно о жилье).

Об этом говорится на сайте Главного управления ГНС в Житомирской области.

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Когда речь идет о "лишних квадратах", имеется в виду площадь, которая превышает:

  • 60 кв.м — для квартир;
  • 120 кв.м — для жилых домов;
  • 180 кв.м — для других типов жилой недвижимости.

То есть украинцы, владеющие недвижимостью с меньшей площадью, вообще не платят налоговое обязательство, поскольку сумма начисляется на количество квадратных метров сверх установленного предела. Что касается жилья с "лишними квадратами", то льготы установили для таких категорий граждан:

  • жителей территорий, где длятся боевые действия;
  • владельцев недвижимости, расположенной на временно оккупированной территории;
  • владельцев жилья, разрушенного или поврежденного в результате полномасштабной войны.

Это не полный список украинцев, кого освободили от уплаты налога на недвижимое имущество. Ежегодные платежи могут не делать многодетные семьи, одинокие матери, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью, участники АТО. Плюс льготы распространяются на учебные заведения и религиозные организации. А квартиры пенсионеров подлежат обязательному налогообложению по закону.

Какая ставка налога на недвижимость

Ставку определяют органы местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождения в процентах к минимальной заработной плате на 1 января отчетного года. При этом ставка не может превышать 1,5% за каждый квадратный метр. Поскольку в 2023 году минималка равнялась 6 700 грн в месяц, то максимальный показатель налога на недвижимость — 100,5 грн.

Уведомление о необходимости сделать взнос направляют контролирующие органы до 1 июля. Украинцам дают 60 дней с момента вручения этого решения на оплату.

Напомним, иногда может возникнуть необходимость восстановить документы на жилье. К примеру, если владелец решил продать квартиру или сдать недвижимость в аренду. Тогда без официальной документации не обойтись.

Также мы писали, что в Украине разрешают переоформлять жилье на несовершеннолетних в возрасте 14 лет и старше. Необходимо иметь согласие родителей или попечительского совета, чтобы совершить сделку купли-продажи недвижимости с ребенком.

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