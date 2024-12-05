Штрафы за нелегальные елки — есть ли ответственность для покупателей

Люди покупают новогодние елки. Фото: УНИАН

С начала декабря многие украинцы начинают подготовку к новогодним праздникам. Первое, о чем следует позаботиться, это символ Нового года и Рождества — праздничная елка. Приобрести искусственное или живое дерево — это индивидуальный выбор каждого. Однако следует учитывать, что незаконно купленная или срубленная живая елка может обернуться серьезным штрафом.

О том, какое наказание ждет нарушителей, напомнили в Государственной экологической инспекции в Закарпатской области.

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Можно ли получить штраф, приобретя елку у нелегалов

Во время новогодне-рождественских праздников многие украинцы выбирают живые елки для праздничного декора. Для большинства граждан не секрет, что самостоятельно пойти в лес и срубить лучшее дерево считается нарушением закона, за которое можно получить немалый штраф. Однако наступает ли ответственность, если приобрести живую елку у "черных лесорубов", знают далеко не все украинцы.

Каждый год в Закарпатье и по всей стране усиливают контроль за законностью вырубки хвойных деревьев во время праздничных дней. В этом году государственная экоинспекция будет проверять не только лесные массивы, но и места продажи елок.

Если вы решили приобрести живую елку, убедитесь, что продавец является легальным. На срезанном дереве должен быть электронный чип с кодом лесного хозяйства, подтверждающий происхождение конкретного дерева. В противном случае вас могут оштрафовать.

Какой штраф можно получить в 2024 году

За нарушение порядка приобретения или сбыта хвойных деревьев, согласно статье №88-1 КУоАП, штраф для граждан может колебаться от 510 до 1 700 грн, а в природно-заповедных зонах — от 1700 до 3655 грн.

То есть даже если украинцы самостоятельно не занимались незаконной рубкой, это не освобождает их от ответственности. Если окажется, что елка, которую приобрел человек, была срезана в природно-заповедной зоне, штраф может составить 3 655 гривен. Поэтому лучше не рисковать и покупать новогоднее дерево только у легальных продавцов.

Ранее мы писали, что зима — это серьезное испытание для украинских семей, пытающихся найти эффективные способы обогреть свои дома. Однако перед тем, как отправиться в лес за бесплатными дровами, стоит получить специальное разрешение во избежание штрафов.

Также мы рассказывали, что в многоквартирном доме есть правила для обеспечения комфортного проживания всех жильцов. Даже в собственном доме есть ограничения. Если пренебрегать правилами, нарушителю не удастся избежать конфликтов с соседями и штрафов.