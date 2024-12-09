Штраф за елку — за что могут наказать покупателя

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

С приближением зимних праздников в каждом населенном пункте можно заметить появление точек продаж новогодних елок. Однако далеко не все они работают легально. Многие украинцы не задумываются о происхождении этих деревьев и покупают елку у ближайшего продавца, но это не самое лучшее решение. За покупку нелегально заготовленного дерева можно получить штраф.

О том, какая ответственность угрожает украинцам за покупку елки у нелегалов, определено ст. №88-1 Кодексом Украины об административных правонарушениях.

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Можно ли получить штраф за покупку елки у нелегальных продавцов

В период новогодних праздников многие украинцы выбирают живые елки для своего дома. Сознательные граждане понимают, что самостоятельно срезать дерево в лесу — это нарушение закона, которое может обернуться значительным штрафом. Однако не все знают, что существует ответственность за покупку нелегально срубленной елки.

Если вы хотите приобрести елку, убедитесь, что у продавца есть законные основания для реализации праздничных деревьев. На легальных елках должен быть электронный чип с кодом лесхоза, подтверждающий его происхождение. Если его нет, вы рискуете получить штраф.

Согласно статье №88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф за нарушение правил покупки или продажи хвойных деревьев для граждан колеблется от 510 до 1700 грн. Если елка была срезана в зонах природно-заповедного фонда, этот штраф может достигать от 1 700 до 3 655 грн.

То есть даже если вы не участвовали в незаконной рубке, это не освобождает от ответственности. Поэтому лучше всего покупать новогоднюю елку в легальных точках продаж.

Каков штраф за незаконно срубленную елку

Следует ответственно подходить к выбору новогодних елок и покупать их только в официально разрешенных местах, определенных органами местных властей. Каждая легально заготовленная елка должна иметь электронный чип со штрих-кодом, подтверждающий ее легальное происхождение.

Тем, кто планирует самостоятельно срубить елку, следует помнить о потенциальной ответственности за нарушение законодательства Украины:

Незаконная рубка за пределами населенных пунктов, согласно ст. 153 КУоАП наказывается штрафом для граждан от 170 до 510 грн, для должностных лиц или предпринимателей — от 510 до 850 грн. Согласно ч. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконную рубку, повреждение или уничтожение лесных культур предусмотрен штраф для граждан от 510 до 1020 грн, для должностных лиц — от 2550 до 5100 грн.

Что еще стоит знать

Раньше мы писали, что купить дрова или заготовить их своими руками – это дело каждого. Если купить древесину можно без лишних проблем, то самостоятельно уйти в лес и заняться рубкой деревьев нельзя. За это можно получить большой штраф.

Также мы рассказывали, что новогодняя елка – это обязательный атрибут зимних праздников. Но не все граждане Украины понимают, сколько времени нужно, чтобы вырастить одно такое дерево.