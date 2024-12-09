Штраф за елку — за что могут наказать покупателя

Штрафы за нелегальные елки — что нужно знать покупателям
С приближением зимних праздников в каждом населенном пункте можно заметить появление точек продаж новогодних елок. Однако далеко не все они работают легально. Многие украинцы не задумываются о происхождении этих деревьев и покупают елку у ближайшего продавца, но это не самое лучшее решение. За покупку нелегально заготовленного дерева можно получить штраф.
О том, какая ответственность угрожает украинцам за покупку елки у нелегалов, определено ст. №88-1 Кодексом Украины об административных правонарушениях.
Можно ли получить штраф за покупку елки у нелегальных продавцов
В период новогодних праздников многие украинцы выбирают живые елки для своего дома. Сознательные граждане понимают, что самостоятельно срезать дерево в лесу — это нарушение закона, которое может обернуться значительным штрафом. Однако не все знают, что существует ответственность за покупку нелегально срубленной елки.
Если вы хотите приобрести елку, убедитесь, что у продавца есть законные основания для реализации праздничных деревьев. На легальных елках должен быть электронный чип с кодом лесхоза, подтверждающий его происхождение. Если его нет, вы рискуете получить штраф.
Согласно статье №88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф за нарушение правил покупки или продажи хвойных деревьев для граждан колеблется от 510 до 1700 грн. Если елка была срезана в зонах природно-заповедного фонда, этот штраф может достигать от 1 700 до 3 655 грн.
То есть даже если вы не участвовали в незаконной рубке, это не освобождает от ответственности. Поэтому лучше всего покупать новогоднюю елку в легальных точках продаж.
Каков штраф за незаконно срубленную елку
Следует ответственно подходить к выбору новогодних елок и покупать их только в официально разрешенных местах, определенных органами местных властей. Каждая легально заготовленная елка должна иметь электронный чип со штрих-кодом, подтверждающий ее легальное происхождение.
Тем, кто планирует самостоятельно срубить елку, следует помнить о потенциальной ответственности за нарушение законодательства Украины:
- Незаконная рубка за пределами населенных пунктов, согласно ст. 153 КУоАП наказывается штрафом для граждан от 170 до 510 грн, для должностных лиц или предпринимателей — от 510 до 850 грн.
- Согласно ч. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконную рубку, повреждение или уничтожение лесных культур предусмотрен штраф для граждан от 510 до 1020 грн, для должностных лиц — от 2550 до 5100 грн.
Что еще стоит знать
Раньше мы писали, что купить дрова или заготовить их своими руками – это дело каждого. Если купить древесину можно без лишних проблем, то самостоятельно уйти в лес и заняться рубкой деревьев нельзя. За это можно получить большой штраф.
Также мы рассказывали, что новогодняя елка – это обязательный атрибут зимних праздников. Но не все граждане Украины понимают, сколько времени нужно, чтобы вырастить одно такое дерево.
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