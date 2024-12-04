Ялинки для Нового року — хто займається вирощуванням дерев в Україні

Прикрашання новорічної ялинки. Фото: Freepik

Прикрасити яскравими іграшками та гірляндами зелену ялинку напередодні зимових свят - давня традиція багатьох українців. Та як виявилось, виростити таке дерево — доволі тривалий процес.

Сайт Новини.LIVE з'ясували, як в Україні відбувається цей процес та хто його контролює.

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Як вирощують і заготовляють святкові ялинки та сосни

Як йдеться у дописі ДП "Ліси України" на сторінці у соціальній мережі Facebook, дерева, які прикрашатимуть домівки людей взимку, зростають під пильним наглядом лісівників на спеціальних плантаціях. Дерева ростуть, у середньому, від чотирьох до восьми років.

"Також різдвяні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування та оздоровлення лісів, тож це ніяк не шкодить екосистемі", — йдеться у дописі.

Також громадяни можуть купувати ялинку або сосну у горщику, а лісівники проконсультують щодо того, як правильно пересадити деревце та доглядати за ним.

"Купуючи дерево офіційно, ви сплачуєте податки, з яких формується бюджет вашої громади та всієї країни", — зазначили на підприємстві.

Скільки коштуватимуть ялинки у 2024 році

Ціни на ялинки різняться у різних регіонах країни. У Сумах найдешевше деревце коштує 81 грн, тоді як мешканці Чернігівщини платитимуть 770 грн за найдорожчу ялинку. У Хмельницькій і Тернопільській областях святкові дерева можна придбати за 120-600 грн.

Натомість жителі Волині та Рівненщини, якщо захочуть прикрасити свій будинок святковим деревом, повинні будуть заплатити за ялинку чи сосну від 96 до 360 грн.

До слова, в Україні вже стартував продаж живих ялинок, хоча деякі громадяни купують обирають штучні дерева. Усе тому, що вони довговічніші, адже справжня деревина стоятиме лише місяць, тоді як штучну ялинку можна використовувати щороку.

Також нагадаємо, що не варто позбуватися маленьких ялинок в горщиках, їм можна продовжити життя.