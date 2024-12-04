Елки для Нового года — кто занимается выращиванием деревьев в Украине.

Украшение новогодней елки. Фото: Freepik

Украсить яркими игрушками и гирляндами зеленую елку в преддверии зимних праздников — давняя традиция многих украинцев. Но как оказалось, вырастить такое дерево — довольно длительный процесс.

Сайт Новини.LIVE выяснил, как в Украине проходит этот процесс и кто его контролирует.

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Как выращивают и заготавливают праздничные елки и сосны

Как говорится в сообщении ГП "Леса Украины" на странице в социальной сети Facebook, деревья, которые будут украшать дома людей зимой, растут под пристальным наблюдением лесоводов на специальных плантациях. Деревья растут в среднем от четырех до восьми лет.

"Также рождественские елки и сосны заготавливаются во время рубок формирования и оздоровления лесов, так что это никак не вредит экосистеме", — говорится в сообщении.

Еще граждане могут покупать елку или сосну в горшке, а лесоводы проконсультируют о том, как правильно пересадить деревце и ухаживать за ним.

"Покупая дерево официально, вы платите налоги, из которых формируется бюджет вашего общества и всей страны", — отметили на предприятии.

Сколько будут стоить елки в 2024 году

Цены на елки различаются в разных регионах страны. В Сумах самое дешевое деревце стоит 81 грн, в то время как жители Черниговщины будут платить 770 грн за самую дорогую елку. В Хмельницкой и Тернопольской областях праздничные деревья можно купить за 120-600 грн.

Жители Волыни и Ровенщины, если захотят украсить свой дом праздничным деревом, должны будут заплатить за елку или сосну от 96 до 360 грн.

К слову, в Украине уже стартовала продажа живых елок, хотя некоторые граждане покупают выбирающие искусственные деревья. Все потому, что они более долговечны, ведь настоящая древесина будет стоять всего месяц, тогда как искусственную елку можно использовать каждый год.

Также напомним, что не стоит избавляться от маленьких елок в горшках, ведь им можно продлить жизнь.