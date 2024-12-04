Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Растут до 6 лет — кто и как выращивает елки в Украине arrow

Растут до 6 лет — кто и как выращивает елки в Украине

4 декабря 2024 13:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Елки для Нового года — кто занимается выращиванием деревьев в Украине.
Украшение новогодней елки. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украсить яркими игрушками и гирляндами зеленую елку в преддверии зимних праздников — давняя традиция многих украинцев. Но как оказалось, вырастить такое дерево — довольно длительный процесс.

Сайт Новини.LIVE выяснил, как в Украине проходит этот процесс и кто его контролирует.

Читайте также:

Как выращивают и заготавливают праздничные елки и сосны

Как говорится в сообщении ГП "Леса Украины" на странице в социальной сети Facebook, деревья, которые будут украшать дома людей зимой, растут под пристальным наблюдением лесоводов на специальных плантациях. Деревья растут в среднем от четырех до восьми лет.

"Также рождественские елки и сосны заготавливаются во время рубок формирования и оздоровления лесов, так что это никак не вредит экосистеме", — говорится в сообщении.

Еще граждане могут покупать елку или сосну в горшке, а лесоводы проконсультируют о том, как правильно пересадить деревце и ухаживать за ним.

"Покупая дерево официально, вы платите налоги, из которых формируется бюджет вашего общества и всей страны", — отметили на предприятии.

Сколько будут стоить елки в 2024 году

Цены на елки различаются в разных регионах страны. В Сумах самое дешевое деревце стоит 81 грн, в то время как жители Черниговщины будут платить 770 грн за самую дорогую елку. В Хмельницкой и Тернопольской областях праздничные деревья можно купить за 120-600 грн.

Жители Волыни и Ровенщины, если захотят украсить свой дом праздничным деревом, должны будут заплатить за елку или сосну от 96 до 360 грн.

К слову, в Украине уже стартовала продажа живых елок, хотя некоторые граждане покупают выбирающие искусственные деревья. Все потому, что они более долговечны, ведь настоящая древесина будет стоять всего месяц, тогда как искусственную елку можно использовать каждый год.

Также напомним, что не стоит избавляться от маленьких елок в горшках, ведь им можно продлить жизнь. 

деревья Новый год новогодняя елка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:28 На Львовщине задержали нардепа-военного — в чем подозревают

14:25 Глава PlayStation рассказал, заменит ли ИИ разработчиков видеоигр

14:12 Укрпочта расширила ассортимент услуг — что изменилось

14:07 В Харькове коммунальник ударил бутылкой прохожего — что решил суд

14:05 Посылки без очередей — как оформить заказ на Новой Почте

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

14:03 НАТО должно предоставить Украине гарантии, — глава МИД Литвы

13:59 Россияне накапливают силы на юге — где и для чего

13:56 Умеров сообщил, что "Паляниця" вышла в серийное производство

13:49 "Зимова єПідтримка" — как правильно оформить выплаты

13:36 Боец самовольно покинул часть и не вернулся — решение суда

14:28 На Львовщине задержали нардепа-военного — в чем подозревают

14:25 Глава PlayStation рассказал, заменит ли ИИ разработчиков видеоигр

14:12 Укрпочта расширила ассортимент услуг — что изменилось

14:07 В Харькове коммунальник ударил бутылкой прохожего — что решил суд

14:05 Посылки без очередей — как оформить заказ на Новой Почте

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

14:03 НАТО должно предоставить Украине гарантии, — глава МИД Литвы

13:59 Россияне накапливают силы на юге — где и для чего

13:56 Умеров сообщил, что "Паляниця" вышла в серийное производство

13:49 "Зимова єПідтримка" — как правильно оформить выплаты

13:36 Боец самовольно покинул часть и не вернулся — решение суда

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету