Цены на живые елки в Украине – где купить официально по областям

Елочный рынок. Фото: 20minut.ua

Государственные лесные хозяйства начали продавать новогодние елки с приходом декабря. Украинцам рекомендуют покупать праздничные деревья именно у лесоводов, поскольку так люди помогают платить налоги и пополнять бюджет территориальных громад. Относительно цен, они не сильно отличаются от прошлогодних.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где официально купить елку и что будет с ценами.

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Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщил, что официальные елочные ярмарки заработают в столице 5 декабря. Там будут реализовывать деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств. Жители Голосеевского района могут посетить ул. Васильковскую, 8, Дарницкого — ул. Елены Пчилки, 2, Деснянского — ул. Милютенко, 34.

"Покупая елку на официальной площадке, вы не только получаете качественное дерево, но и вносите вклад в развитие города, ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы. Приглашаем киевлян посетить официальные ярмарки и выбрать праздничное дерево, которое наполнит ваш дом радостью и теплом в новогодние дни", — отметил директор Департамента Владимир Костиков.

Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот

Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот

Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот

Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот

Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот

Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот

Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот 1/7 ​ 7

Где купить елку в Украине

В целом стоит следить за страницами местных лесхозов в социальных сетях, они публикуют адреса официальных ярмарок или контакты менеджеров по реализации новогодних елок. К примеру, жители Черкасской, Винницкой и Кировоградской областей могут обратиться в филиалы Центрального лесного офиса. В 2024 году заработают 73 официальные площадки, адреса которых доступны по ссылке.

"В ассортименте лесничеств: сосна обыкновенная, сосна крымская, ель обыкновенная, ель канадская. Цены зависят от породы, высоты и качества дерева. К примеру, стоимость наиболее популярного размера деревьев: сосна (1,5-2 м) — от 156 до 308 грн (с НДС), ель (1,5-2 м) — от 180 до 330 грн (с НДС)", — уточнили в Офисе.

Жители Волыни и Ровенской области могут воспользоваться контактами менеджеров по продаже елок по ссылке. В Полесском лесном офисе заявили, что планируют реализовать до 40 000 деревьев разных пород. А жителям Харьковщины и Полтавщины достаточно обратиться в филиал Слобожанского лесного офиса. Стоимость елей в декабре составит:

за сосну обычную до 1 м — 96-123 грн;

за сосну обычную от 1 до 2 м — 124-160 грн;

за сосну обычную от 2 до 3 м — 180-240 грн;

за сосну крымскую до 1 м — 168 грн;

за сосну крымскую от 1 до 2 м — 252 грн;

за сосну крымскую от 2 до 3 м — 360 грн.

В лесничествах Подольского лесного офиса (Буковина, Хмельницкая и Тернопольская области) деревья будут продавать по 120-600 грн (цена зависит от размера елки). Адреса официальных ярмарок доступны по ссылке.

Цены на елки от Подольского лесного офиса. Фото: скриншот

Северный лесной офис подготовил информацию о ценах на новогодние елки и подробно рассказал, куда идти за покупкой деревьев. В Сумах самое дешевое деревце стоит 81 грн, в то время как жители Черниговщины должны заплатить 770 грн за самую дорогую елку.

Отметим, пресс-служба государственного предприятия "Леса Украины" сообщила в Facebook, что средняя цена 1 метра елки составляет 135 грн. Столько же стоили деревья в прошлом году. Однако цена может отличаться в зависимости от региона.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине начали продавать живые елки, однако все больше людей выбирают искусственные деревья. Это можно объяснить долговечностью, ведь настоящая древесина будет стоять всего месяц, а искусственная елка будет выполнять свой долг каждый год. Это экономически выгодно.

Также мы писали, что маленькие елки в горшках не следует выбрасывать после новогодних праздников, поскольку определенными действиями можно продлить ее жизнь. Опытные дачники знают, как сохранить дерево до весны и высадить в открытую почву для дальнейшего выращивания.