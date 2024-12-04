Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью arrow

Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью

4 декабря 2024 08:05
Елизавета Супивская - редактор
Цены на живые елки в Украине – где купить официально по областям
Елочный рынок. Фото: 20minut.ua
Елизавета Супивская - редактор

Государственные лесные хозяйства начали продавать новогодние елки с приходом декабря. Украинцам рекомендуют покупать праздничные деревья именно у лесоводов, поскольку так люди помогают платить налоги и пополнять бюджет территориальных громад. Относительно цен, они не сильно отличаются от прошлогодних.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где официально купить елку и что будет с ценами.

Читайте также:

Где купить елку в Киеве

Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщил, что официальные елочные ярмарки заработают в столице 5 декабря. Там будут реализовывать деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств. Жители Голосеевского района могут посетить ул. Васильковскую, 8, Дарницкого — ул. Елены Пчилки, 2, Деснянского — ул. Милютенко, 34.

"Покупая елку на официальной площадке, вы не только получаете качественное дерево, но и вносите вклад в развитие города, ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы. Приглашаем киевлян посетить официальные ярмарки и выбрать праздничное дерево, которое наполнит ваш дом радостью и теплом в новогодние дни", — отметил директор Департамента Владимир Костиков.

  • Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью - фото 1
    Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот
  • Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью - фото 2
    Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот
  • Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью - фото 3
    Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот
  • Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью - фото 4
    Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот
  • Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью - фото 5
    Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот
  • Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью - фото 6
    Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот
  • Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью - фото 7
    Адреса официальных елочных ярмарок в Киеве. Фото: скриншот
1/77

Где купить елку в Украине

В целом стоит следить за страницами местных лесхозов в социальных сетях, они публикуют адреса официальных ярмарок или контакты менеджеров по реализации новогодних елок. К примеру, жители Черкасской, Винницкой и Кировоградской областей могут обратиться в филиалы Центрального лесного офиса. В 2024 году заработают 73 официальные площадки, адреса которых доступны по ссылке.

"В ассортименте лесничеств: сосна обыкновенная, сосна крымская, ель обыкновенная, ель канадская. Цены зависят от породы, высоты и качества дерева. К примеру, стоимость наиболее популярного размера деревьев: сосна (1,5-2 м) — от 156 до 308 грн (с НДС), ель (1,5-2 м) — от 180 до 330 грн (с НДС)", — уточнили в Офисе.

Жители Волыни и Ровенской области могут воспользоваться контактами менеджеров по продаже елок по ссылке. В Полесском лесном офисе заявили, что планируют реализовать до 40 000 деревьев разных пород. А жителям Харьковщины и Полтавщины достаточно обратиться в филиал Слобожанского лесного офиса. Стоимость елей в декабре составит:

  • за сосну обычную до 1 м — 96-123 грн;
  • за сосну обычную от 1 до 2 м — 124-160 грн;
  • за сосну обычную от 2 до 3 м — 180-240 грн;
  • за сосну крымскую до 1 м — 168 грн;
  • за сосну крымскую от 1 до 2 м — 252 грн;
  • за сосну крымскую от 2 до 3 м — 360 грн.

В лесничествах Подольского лесного офиса (Буковина, Хмельницкая и Тернопольская области) деревья будут продавать по 120-600 грн (цена зависит от размера елки). Адреса официальных ярмарок доступны по ссылке.

Цены на елки
Цены на елки от Подольского лесного офиса. Фото: скриншот

Северный лесной офис подготовил информацию о ценах на новогодние елки и подробно рассказал, куда идти за покупкой деревьев. В Сумах самое дешевое деревце стоит 81 грн, в то время как жители Черниговщины должны заплатить 770 грн за самую дорогую елку.

Отметим, пресс-служба государственного предприятия "Леса Украины" сообщила в Facebook, что средняя цена 1 метра елки составляет 135 грн. Столько же стоили деревья в прошлом году. Однако цена может отличаться в зависимости от региона.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине начали продавать живые елки, однако все больше людей выбирают искусственные деревья. Это можно объяснить долговечностью, ведь настоящая древесина будет стоять всего месяц, а искусственная елка будет выполнять свой долг каждый год. Это экономически выгодно.

Также мы писали, что маленькие елки в горшках не следует выбрасывать после новогодних праздников, поскольку определенными действиями можно продлить ее жизнь. Опытные дачники знают, как сохранить дерево до весны и высадить в открытую почву для дальнейшего выращивания.

деревья Новый год новогодняя елка цены продажа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:05 Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью

08:02 Призывала поджечь здание ТЦК во время митинга — что решил суд

08:00 Новая помощь для детей — кому выплатят по 6,5 тыс. грн

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

07:46 Россия не будет усиливать режим Асада в Сирии, — ISW

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

07:30 Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" попыткой выявить уклонистов

07:21 Военный сбежал со службы на один день — что решил суд

07:06 Обязательная идентификация — кто может потерять пенсию

07:04 Долги умершего военного — отберут ли кредиторы соцвыплаты

07:01 Смена номера телефона в ПриватБанке — алгоритм действий

08:05 Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью

08:02 Призывала поджечь здание ТЦК во время митинга — что решил суд

08:00 Новая помощь для детей — кому выплатят по 6,5 тыс. грн

07:46 Россия не будет усиливать режим Асада в Сирии, — ISW

07:30 Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" попыткой выявить уклонистов

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

07:21 Военный сбежал со службы на один день — что решил суд

07:06 Обязательная идентификация — кто может потерять пенсию

07:04 Долги умершего военного — отберут ли кредиторы соцвыплаты

07:01 Смена номера телефона в ПриватБанке — алгоритм действий

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету