Ціни на живі ялинки в Україні – де купити офіційно по областях

Ялинковий ринок. Фото: 20minut.ua

Державні лісові господарства почали продавати новорічні ялинки з приходом грудня. Українцям рекомендують купувати святкові дерева саме в лісівників, оскільки так люди допомагають сплачувати податки і поповнювати бюджет територіальних громад. Щодо цін, вони не сильно відрізняються від минулорічних.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де офіційно купити ялинку та що буде з цінами.

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Де купити ялинку в Києві

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА повідомив, що офіційні ялинкові ярмарки запрацюють у столиці 5 грудня. Там будуть реалізовувати дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств. Мешканці Голосіївського району можуть відвідати вул. Васильківську, 8, Дарницького — вул. Олени Пчілки, 2, Деснянського — вул. Мілютенка, 34.

"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці. Запрошуємо киян завітати на офіційні ярмарки та обрати святкове дерево, яке наповнить ваш дім радістю та теплом у новорічні дні", — зазначив директор Департаменту Володимир Костіков.

Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот

Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот

Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот

Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот

Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот

Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот

Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот 1 / 7

Де купити ялинку в Україні

Загалом варто слідкувати за сторінками місцевих лісгоспів у соціальних мережах, вони публікують адреси офіційних ярмарків або контакти менеджерів з реалізації новорічних ялинок. Наприклад, мешканці Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей можуть звернутися до філій Центрального лісового офісу. У 2024 році запрацюють 73 офіційні майданчики, адреси яких доступні за посиланням.

"В асортименті лісництв: сосна звичайна, сосна кримська, ялина звичайна, ялина канадська. Ціни залежать від породи, висоти та якості дерева. До прикладу, вартість найбільш популярного розміру дерев: сосна (1,5-2 м) — від 156 до 308 грн (з ПДВ), ялина (1,5-2 м) — від 180 до 330 грн (з ПДВ)", — уточнили в Офісі.

Жителі Волині та Рівненщини можуть скористатися контактами менеджерів із продажу ялинок за посиланням. У Поліському лісовому офісі заявили, що планують реалізувати до 40 000 дерев різних порід. А мешканцям Харківщини і Полтавщини достатньо звернутися до філій Слобожанського лісового офісу. Вартість ялинок у грудні становитиме:

за сосну звичайну до 1 м — 96-123 грн;

за сосну звичайну від 1 до 2 м — 124-160 грн;

за сосну звичайну від 2 до 3 м — 180-240 грн;

за сосну кримську до 1 м — 168 грн;

за сосну кримську від 1 до 2 м — 252 грн;

за сосну кримську від 2 до 3 м — 360 грн.

У лісництвах Подільського лісового офісу (Буковина, Хмельницька і Тернопільська області) дерева продаватимуть за 120-600 грн (ціна залежить від розміру ялинки). Адреси офіційних ярмарків доступні за посиланням.

Ціни на ялинки від Подільського лісового офісу. Фото: скриншот

Північний лісовий офіс підготував інформацію про ціни на новорічні ялинки та детально розповів, куди йти купувати дерева. У Сумах найдешевше деревце коштує 81 грн, тоді як мешканці Чернігівщини повинні заплатити 770 грн за найдорожчу ялинку.

Зауважимо, пресслужба державного підприємства "Ліси України" повідомила у Facebook, що середня ціна 1 метра ялинки становить 135 грн. Стільки ж коштували дерева минулого року. Проте ціна може різнитися залежно від регіону.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, в Україні почали продавати живі ялинки, проте все більше людей обирають штучні дерева. Це можна пояснити довговічністю, адже справжня деревина стоятиме лише місяць, а штучна ялинка виконуватиме свій обов’язок щороку. Тож це економічно вигідно.

Також ми писали, що маленькі ялинки в горщиках не варто викидати після новорічних свят, оскільки певними діями можна продовжити її життя. Досвідчені дачники знають, як зберегти дерево до весни і висадити у відкритий ґрунт для подальшого вирощування.