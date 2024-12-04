Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю arrow

Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю

4 грудня 2024 08:05
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на живі ялинки в Україні – де купити офіційно по областях
Ялинковий ринок. Фото: 20minut.ua
Єлизавета Супівська - редактор

Державні лісові господарства почали продавати новорічні ялинки з приходом грудня. Українцям рекомендують купувати святкові дерева саме в лісівників, оскільки так люди допомагають сплачувати податки і поповнювати бюджет територіальних громад. Щодо цін, вони не сильно відрізняються від минулорічних.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де офіційно купити ялинку та що буде з цінами.

Читайте також:

Де купити ялинку в Києві

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА повідомив, що офіційні ялинкові ярмарки запрацюють у столиці 5 грудня. Там будуть реалізовувати дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств. Мешканці Голосіївського району можуть відвідати вул. Васильківську, 8, Дарницького — вул. Олени Пчілки, 2, Деснянського — вул. Мілютенка, 34.

"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці. Запрошуємо киян завітати на офіційні ярмарки та обрати святкове дерево, яке наповнить ваш дім радістю та теплом у новорічні дні", — зазначив директор Департаменту Володимир Костіков.

  • Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю - фото 1
    Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот
  • Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю - фото 2
    Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот
  • Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю - фото 3
    Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот
  • Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю - фото 4
    Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот
  • Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю - фото 5
    Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот
  • Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю - фото 6
    Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот
  • Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю - фото 7
    Адреси офіційних ялинкових ярмарок у Києві. Фото: скриншот
1 / 7

Де купити ялинку в Україні

Загалом варто слідкувати за сторінками місцевих лісгоспів у соціальних мережах, вони публікують адреси офіційних ярмарків або контакти менеджерів з реалізації новорічних ялинок. Наприклад, мешканці Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей можуть звернутися до філій Центрального лісового офісу. У 2024 році запрацюють 73 офіційні майданчики, адреси яких доступні за посиланням.

"В асортименті лісництв: сосна звичайна, сосна кримська, ялина звичайна, ялина канадська. Ціни залежать від породи, висоти та якості дерева. До прикладу, вартість найбільш популярного розміру дерев: сосна (1,5-2 м) — від 156 до 308 грн (з ПДВ), ялина (1,5-2 м) — від 180 до 330 грн (з ПДВ)", — уточнили в Офісі.

Жителі Волині та Рівненщини можуть скористатися контактами менеджерів із продажу ялинок за посиланням. У Поліському лісовому офісі заявили, що планують реалізувати до 40 000 дерев різних порід. А мешканцям Харківщини і Полтавщини достатньо звернутися до філій Слобожанського лісового офісу. Вартість ялинок у грудні становитиме:

  • за сосну звичайну до 1 м — 96-123 грн;
  • за сосну звичайну від 1 до 2 м — 124-160 грн;
  • за сосну звичайну від 2 до 3 м — 180-240 грн;
  • за сосну кримську до 1 м — 168 грн;
  • за сосну кримську від 1 до 2 м — 252 грн;
  • за сосну кримську від 2 до 3 м — 360 грн.

У лісництвах Подільського лісового офісу (Буковина, Хмельницька і Тернопільська області) дерева продаватимуть за 120-600 грн (ціна залежить від розміру ялинки). Адреси офіційних ярмарків доступні за посиланням.

Ціни на ялинки
Ціни на ялинки від Подільського лісового офісу. Фото: скриншот 

Північний лісовий офіс підготував інформацію про ціни на новорічні ялинки та детально розповів, куди йти купувати дерева. У Сумах найдешевше деревце коштує 81 грн, тоді як мешканці Чернігівщини повинні заплатити 770 грн за найдорожчу ялинку.

Зауважимо, пресслужба державного підприємства "Ліси України" повідомила у Facebook, що середня ціна 1 метра ялинки становить 135 грн. Стільки ж коштували дерева минулого року. Проте ціна може різнитися залежно від регіону.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, в Україні почали продавати живі ялинки, проте все більше людей обирають штучні дерева. Це можна пояснити довговічністю, адже справжня деревина стоятиме лише місяць, а штучна ялинка виконуватиме свій обов’язок щороку. Тож це економічно вигідно.

Також ми писали, що маленькі ялинки в горщиках не варто викидати після новорічних свят, оскільки певними діями можна продовжити її життя. Досвідчені дачники знають, як зберегти дерево до весни і висадити у відкритий ґрунт для подальшого вирощування.

дерева Новий рік новорічна ялинка ціни продаж

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:01 Дрова, субсидії та виплати — що нового у Зимовій підтримці

09:00 Субсидію анулюють — кому доведеться повернути гроші державі

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

08:49 Тарифи на комуналку — відомо, коли можуть зрости ціни

08:30 Усик назвав неосвідченими тих, хто каже про спорт поза політикою

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

08:30 Як чоловіку з третьою групою інвалідності виїхати з України

08:22 РФ проводить інформаційні операції щодо обміну полоненими — ISW

08:05 Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю

08:02 Закликала підпалити будівлю ТЦК під час мітингу — що вирішив суд

08:00 Нова допомога для дітей — кому виплатять по 6,5 тис. грн

09:01 Дрова, субсидії та виплати — що нового у Зимовій підтримці

09:00 Субсидію анулюють — кому доведеться повернути гроші державі

08:49 Тарифи на комуналку — відомо, коли можуть зрости ціни

08:30 Усик назвав неосвідченими тих, хто каже про спорт поза політикою

08:30 Як чоловіку з третьою групою інвалідності виїхати з України

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

08:22 РФ проводить інформаційні операції щодо обміну полоненими — ISW

08:05 Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю

08:02 Закликала підпалити будівлю ТЦК під час мітингу — що вирішив суд

08:00 Нова допомога для дітей — кому виплатять по 6,5 тис. грн

07:46 Росія не посилюватиме режим Асада у Сирії, — ISW

06:27 Індекс Олів'є — на скільки за рік подорожчав новорічний салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету