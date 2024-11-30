Що робити з ялинкою в горщику після Нового року — як її зберегти до весни

Як зберегти ялинку в горщику після новорічних свят — поради
Якщо на Новий рік ви придбали собі малесеньку ялинку в горщику, не викидайте її після новорічних свят, адже їй можна продовжити життя. Досвідчені дачники пояснили, як можна зберегти це дерево до весни і коли його потрібно висаджувати у відкритий ґрунт.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Що робити з ялинкою в горщику після свят
Щоб дати ялинці шанс пожити довше, по-перше, не тримайте її більше, ніж два-три тижні, в кімнаті. По-друге, після новорічно-різдвяних свят помістіть дерева в прохолодне місце, наприклад, у веранду, гараж або балкон, або відвезіть на дачу.
Також необхідно помірно поливати і часто обприскувати ялинки теплою відстояною водою. А якщо ви зберегли ялинку в гарному стані після новорічних свят, то збережіть її просто до весни.
Як можна зберегти ялинку в горщику до весни
По-перше, пересадіть ялинку у горщик десь на три сантиметри ширший, ніж той, в якому вона була. Для цього на дно горщика насипте дренаж, а потім землю для хвойних рослин. Дістаньте рослину з грудкою землі зі старою ємності та помістіть до іншого горщика так, щоб рівень землі був таким самим.
Потім полийте теплою відстояною водою, обприскайте рослину і винесіть на прохолодний закритий балкон, щоб температура там була вища за п’ять градусів. Щоб захистити деревце від грибкових хвороб, полийте його розчином фунгіциду.
Коли висаджувати ялинку з горщика у відкритий ґрунт
Дачники радять висаджувати таку ялинку в саду рано навесні, коли надворі дуже похмуро. Важливо, щоб рослина була захищена від сонячного світла навесні, щоб запобігти опікам.
Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити персик з абрикосом від зимових морозів.
Раніше ми розповідали про те, як зробити корисний садовий вар для лікування дерев.
Також ми повідомляли про те, як можна захистити хвойні рослини від морозів взимку.
Читайте Новини.LIVE!