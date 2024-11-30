Що робити з ялинкою в горщику після Нового року — як її зберегти до весни

Людина, яка доглядає ялинку в горщику. Фото: House Digest

Якщо на Новий рік ви придбали собі малесеньку ялинку в горщику, не викидайте її після новорічних свят, адже їй можна продовжити життя. Досвідчені дачники пояснили, як можна зберегти це дерево до весни і коли його потрібно висаджувати у відкритий ґрунт.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Щоб дати ялинці шанс пожити довше, по-перше, не тримайте її більше, ніж два-три тижні, в кімнаті. По-друге, після новорічно-різдвяних свят помістіть дерева в прохолодне місце, наприклад, у веранду, гараж або балкон, або відвезіть на дачу.

Також необхідно помірно поливати і часто обприскувати ялинки теплою відстояною водою. А якщо ви зберегли ялинку в гарному стані після новорічних свят, то збережіть її просто до весни.

Живі ялинки в горщиках. Фото: Freepik

Як можна зберегти ялинку в горщику до весни

По-перше, пересадіть ялинку у горщик десь на три сантиметри ширший, ніж той, в якому вона була. Для цього на дно горщика насипте дренаж, а потім землю для хвойних рослин. Дістаньте рослину з грудкою землі зі старою ємності та помістіть до іншого горщика так, щоб рівень землі був таким самим.

Потім полийте теплою відстояною водою, обприскайте рослину і винесіть на прохолодний закритий балкон, щоб температура там була вища за п’ять градусів. Щоб захистити деревце від грибкових хвороб, полийте його розчином фунгіциду.

Людина, яка тримає ялинку в горщику. Фото: Express

Коли висаджувати ялинку з горщика у відкритий ґрунт

Дачники радять висаджувати таку ялинку в саду рано навесні, коли надворі дуже похмуро. Важливо, щоб рослина була захищена від сонячного світла навесні, щоб запобігти опікам.

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