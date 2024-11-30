Что делать с елкой в горшке после Нового года — как ее сохранить до весны

Человек, ухаживающий за елкой в горшке. Фото: House Digest

Если на Новый год вы приобрели себе крошечную елку в горшке, не выбрасывайте ее после новогодних праздников, ведь ей можно продлить жизнь. Опытные дачники объяснили, как можно сохранить дерево до весны и когда его нужно высаживать в открытый грунт.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чтобы дать елке шанс пожить дольше, во-первых, не держите ее больше, чем две-три недели, в комнате. Во-вторых, после новогодне-рождественских праздников поместите деревья в прохладное место, например, в веранду, гараж или балкон, или отвезите на дачу.

Также необходимо умеренно поливать и часто опрыскивать елки теплой отстоянной водой. А если вы сохранили елку в хорошем состоянии после новогодних праздников, то сохраните ее просто до весны.

Живые елки в горшках. Фото: Freepik

Как можно сохранить елку в горшке до весны

Во-первых, пересадите елку в горшок на три сантиметра шире, чем тот, в котором она была. Для этого на дно горшка насыпьте дренаж, затем землю для хвойных растений. Достаньте растение с комом земли из старой емкости и поместите в другой горшок так, чтобы уровень земли был таким же.

Затем полейте теплой отстоявшейся водой, опрыскивайте растение и вынесите на прохладный закрытый балкон, чтобы температура там была выше пяти градусов. Чтобы защитить дерево от грибковых заболеваний, полейте его раствором фунгицида.

Человек, держащий елку в горшке. Фото: Express

Когда высаживать елку из горшка в открытый грунт

Дачники советуют высаживать такую елку в саду ранней весной, когда на улице очень пасмурно. Важно, чтобы растение было защищено от солнечного света весной, чтобы предотвратить ожоги.

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