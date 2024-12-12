Налоговые штрафы в Украине – за что наказывают продавцов

Безналичная оплата через POS-терминал. Фото: Nova Pay

Продавцы в Интернете рискуют попасть под налоговую проверку, поскольку контролирующий орган активно мониторит рынок в поисках субъектов хозяйствования, осуществляющих неправомерную деятельность. Часто украинцы во избежание открытия ФЛП, отчетности, уплаты налогов, регистрации кассового аппарата и т.п. продают товары незаконно. Но за любую ошибку грозят немалые штрафы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут оштрафовать продавцов в Интернете и на какие суммы.

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Отсутствие регистрации ФЛП

Самая частая проблема бизнеса в Интернете — его официально не регистрируют. То есть продавцы не открывают ФЛП, а осуществляют торговую деятельность без государственной регистрации как субъекта хозяйствования. Это запрещено законом и влечет штраф в размере 340 грн (по ч. 117.1, ст. 117 Налогового кодекса).

Но не стоит расслабляться, считая, что лучше заплатить 340 грн, чем регистрировать бизнес. Ибо существует еще статья 164 Кодекса об административных правонарушениях, которая налагает на украинцев штраф в размере от 17 000 до 85 000 грн за несоблюдение порядка осуществления хозяйственной деятельности. Плюс у продавцов конфискуют весь товар, сырье, оборудование и заработанные деньги.

Санкция в размере от 17 000 до 34 000 грн предусмотрена за такие нарушения (по статье 164 КУоАП):

неподача сообщения о начале ведения бизнеса;

работа без получения лицензии, если это предусмотрено законом;

работа в период приостановления действия лицензии;

ведение деятельности без получения документа разрешительного характера.

Если человека повторно привлекли к ответственности в течение года, штраф увеличится до 34 000-85 000 грн с конфискацией изготовленной продукции.

Нарушение прав потребителей

Продавцов в Интернете могут наказать за несоблюдение законодательства о защите прав потребителей. Существует статья 156-1 КУоАП, которая налагает на субъекты хозяйствования такие финансовые санкции:

от 17 до 306 грн — за отказ вернуть деньги в случае приобретения товара ненадлежащего качества;

от 170 до 850 грн — за предоставление недостоверной информации о продукции (при условии, что ситуация не повредила жизни, здоровью и имуществу покупателя);

от 850 до 3 400 грн — за игнорирование требования привести информацию о товаре в соответствие.

Штрафы за неправильное использование РРО

Проверки по применению РРО возобновили в октябре 2023 года. С того времени бизнес начали штрафовать за отсутствие кассового аппарата, невыдачу чеков и другие проблемы, связанные с клиентскими расчетами. С 1 января 2025 года обязанность установить РРО распространится даже на населенные пункты с численностью до 5 000 человек, то есть села.

Интернет-магазины должны выдавать фискальные чеки клиентам и производить правильную эксплуатацию POS-терминала. За несоблюдение законодательства грозят такие штрафы (в соответствии со статьей 17 закона об РРО):

100% от суммы реализуемых товаров — за отсутствие регистратора расчетных операций в точке продаж, за невыдачу фискального чека, за неправильные реквизиты в чеке, за просроченный РРО (150% в случае повторного нарушения);

100% стоимости товаров — за несоблюдение правила внесения/выдачи наличных денег (только в случае повторного нарушения);

510 грн — за неправильное открытие/закрытие смены (регулярная подача нулевых z-отчетов);

от 1 700 до 3 400 грн — за отсутствие POS-терминала в точке продажи;

5 100 грн — за отсутствие штрих-кода в чеке на акцизные товары.

Как рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в течение 2024 года налоговики осуществили более 7 000 контрольных закупок товаров через Интернет. Результатом мониторинга стали штрафы за незаконную реализацию продукции и избегание выдачи фискального чека — 106,6 млн гривен (из них 47,3 млн гривен — в ноябре).

Напомним, в Украине ввели новые правила для продавцов. Кабинет Министров изменил порядок возврата (замены) пищевых продуктов. Теперь потребители могут вернуть непригодные или опасные товары в магазин в течение 14 дней после покупки.

Также мы писали, что украинцы уже могут купить елку. Но стоит тщательно выбирать продавца и искать дерево только на официальных ярмарках. Ибо не все поставщики занимаются реализацией легально. За покупку незаконно срубленной елки грозят немалые штрафы.