Кассир не хочет принимать деньги в супермаркете – что делать

Кассы в супермаркете. Фото: Google Maps

Некоторые украинцы жалуются на нарушение прав потребителей в магазинах и супермаркетах. То охранники позволяют себе лишнего (например, проверяют личные вещи посетителей), то стоимость товара не совпадает с ценником на полке. Еще одна распространенная проблема — кассиры отказываются принять определенные купюры и копейки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как действовать, если кассир в магазине не хочет брать наличные средства.

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Как нарушают права потребителей в супермаркетах

Со многими людьми случалась ситуация, когда на кассе работник не соглашался принять купюры крупных номиналов или копейки, аргументируя отказ отсутствием здачи. Это головная боль как продавцов, так и покупателей: не хватает наличных денег для расчета с клиентом. Но на самом деле думать о наполненности кассы должен сотрудник магазина, отнюдь не посетитель.

"Кассиры должны принимать у потребителей банкноты и монеты всех номиналов. Также кассиры должны самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были банкноты и монеты, необходимые для выдачи сдачи", — отметили специалисты Telegram-канала "Защита прав потребителей".

Ответственность за достаточное количество денежных единиц в кассе лежит на продавце. Так что аргумент "нет здачи, идите разменяйте 500 грн и приходите" является нарушением законодательства. Необходимо обратиться в администрацию заведения с жалобой, указав такую информацию:

подробное описание проблемы;

имя работника;

дату и время совершения покупки.

Если руководство приняло сторону кассира, остается обратиться в полицию, чтобы разобраться с проблемой. Хотя в большинстве случаев угроза вызова правоохранителей действует на опережение: администратор пойдет на уступки, ведь не захочет впутывать магазин в неприятности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, охранники в супермаркетах могут заставлять покупателей оплачивать поврежденный товар. Но это незаконно, поскольку охрана не имеет права говорить от имени администрации заведения. Подобные вопросы следует решать только с продавцами или руководством магазина.

Также мы писали, что украинцы имеют право вернуть или обменять товары надлежащего качества в течение 14 календарных дней. Но некоторые магазины, в частности в сети Интернет, отказываются удовлетворять просьбы покупателей. В отдельных случаях это не нарушает закон, потому что существуют исключения, очерченные в постановлении Кабмина.