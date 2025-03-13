Ціни на авокадо неприємно вразили — що відбувається в АТБ, Сільпо та Ашані (фото)

Авокадо в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Одним із популярних продуктів в Україні є авокадо. Плоди корисні для здоров’я, містять багато вітамінів і використовуються у приготуванні смачних страв. Щоправда, ціни в супермаркетах можуть вразити непідготовлених споживачів, які ніколи не купували авокадо, але одного дня вирішили проекспериментувати з раціоном.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де можна зекономити на авокадо, а в яких магазинах доведеться заплатити більше.

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Ціни на авокадо в Україні

Ми побували у трьох супермаркетах Києва і з’ясували, де продукт коштує дорожче. У всіх закладах продавали упаковки по два авокадо всередині, тож є змога порівняти не тільки вартість, але й вагу.

Найдорожчий товар виявили в Ашані — 182,10 грн. Це сорт хаас, який характеризується темно-зеленою горбистою шкіркою і специфічним горіховим смаком. Середня вага упаковки з двох плодів становила 302 грами.

Вартість авокадо в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Вага упаковки авокадо в Ашані. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Майже вдвічі дешевше авокадо коштує в АТБ — 99,90 грн за упаковку. Згідно з інформацією на ціннику, це також сорт хаас. Зваживши товар, ми побачили вагу 292 грами. Тобто плоди трохи менші за розміром, але економію коштів неможливо ігнорувати.

Вартість авокадо в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Вага упаковки авокадо в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Найвигідніше купувати продукт у супермаркетах "Сільпо", оскільки середня за вагою упаковка авокадо коштує всього 83,99 грн. Станом на 13 березня діє знижка, а стандартна ціна двох плодів — 99 грн. І навіть так пропозиція виграє в АТБ: вага становить 312 грамів, що навіть більше, ніж в Ашані. Тож очевидно, який супермаркет відвідати, аби закупитися корисним товаром.

Вартість авокадо в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Вага упаковки авокадо в Сільпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Як обрати стигле авокадо

Аби не пошкодувати про витрачені гроші, треба ретельно ставитися до вибору авокадо. За певними характерними ознаками можна визначити, настільки плоди стиглі. Зокрема експерти рекомендують подивитися на плодоніжку, тобто дерев'янистий вузлик на верхівці. Якщо він коричневий, то варто зачекати з покупкою.

Плюс бажано шукати плоди з темнішим кольором шкірки, бо це ознака стиглості. Спробуйте легенько стиснути фрукт у руці — коли продукт перезрів, він майже не піддається стисненню. Зате може мати вм'ятини і прогірклий смак.

Нагадаємо, вартість курячих яєць зростає буквально щодня. Супермаркети переписують цінники на нефасований продукт, чим скорочують різницю між упаковкою і десятком поштучних яєць. В АТБ показник перетнув 5 грн/шт. і може дійти до 6 грн.

Також ми писали, яке м'ясо обрати для приготування шашлику, аби страва була смачною і соковитою. Плюс не завадить дізнатися, за скільки продають 1 кілограм свинини та іншого маринованого м’яса в різних супермаркетах України.