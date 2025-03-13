Цены на авокадо неприятно поразили — что происходит в АТБ, Сильпо и Ашане (фото)

Авокадо в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Одним из популярных продуктов в Украине является авокадо. Плоды полезны для здоровья, содержат много витаминов и используются в приготовлении вкусных блюд. Правда, цены в супермаркетах могут поразить неподготовленных потребителей, которые никогда не покупали авокадо, но однажды решили поэкспериментировать с рационом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где можно сэкономить на авокадо, а в каких магазинах придется заплатить больше.

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Цены на авокадо в Украине

Мы побывали в трех супермаркетах Киева и выяснили, где продукт стоит дороже. Во всех заведениях продавали упаковки по два авокадо внутри, поэтому есть возможность сравнить не только стоимость, но и вес.

Самый дорогой товар обнаружили в Ашане — 182,10 грн. Это сорт хаас, который характеризуется темно-зеленой бугристой кожурой и специфическим ореховым вкусом. Средний вес упаковки из двух плодов составлял 302 грамма.

Стоимость авокадо в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Вес упаковки авокадо в Ашане. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Почти в два раза дешевле авокадо стоит в АТБ — 99,90 грн за упаковку. Согласно информации на ценнике, это тоже сорт хаас. Взвесив товар, мы увидели вес 292 грамма. То есть плоды немного меньше по размеру, но экономию денег невозможно игнорировать.

Стоимость авокадо в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Вес упаковки авокадо в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Выгоднее всего покупать продукт в супермаркетах "Сильпо", поскольку средняя по весу упаковка авокадо стоит всего 83,99 грн. По состоянию на 13 марта действует скидка, а стандартная цена двух плодов — 99 грн. И даже так предложение выигрывает в АТБ: вес составляет 312 граммов, что даже больше, чем в Ашане. Поэтому очевидно, какой супермаркет посетить, дабы закупиться полезным товаром.

Стоимость авокадо в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Вес упаковки авокадо в Сильпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Как выбрать спелое авокадо

Чтобы не пожалеть о потраченных деньгах, надо тщательно относиться к выбору авокадо. По определенным характерным признакам можно узнать, настолько плоды спелые. В частности эксперты рекомендуют посмотреть на плодоножку, то есть деревянистый узелок на верхушке. Если он коричневый, то нужно повременить с покупкой.

Плюс желательно искать плоды с более темным цветом кожуры, ведь это признак спелости. Попробуйте слегка сжать фрукт в руке — когда продукт перезрел, он почти не поддается сжатию. Зато может иметь вмятины и прогорклый вкус.

Напомним, стоимость куриных яиц растет буквально ежедневно. Супермаркеты переписывают ценники на нефасованный продукт, чем сокращают разницу между упаковкой и десятком поштучных яиц. В АТБ показатель пересек 5 грн/шт. и может дойти до 6 грн.

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