Цены на авокадо неприятно поразили — что происходит в АТБ, Сильпо и Ашане (фото)

Нереальные цены в супермаркетах — где авокадо продают втридорога
Одним из популярных продуктов в Украине является авокадо. Плоды полезны для здоровья, содержат много витаминов и используются в приготовлении вкусных блюд. Правда, цены в супермаркетах могут поразить неподготовленных потребителей, которые никогда не покупали авокадо, но однажды решили поэкспериментировать с рационом.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, где можно сэкономить на авокадо, а в каких магазинах придется заплатить больше.
Цены на авокадо в Украине
Мы побывали в трех супермаркетах Киева и выяснили, где продукт стоит дороже. Во всех заведениях продавали упаковки по два авокадо внутри, поэтому есть возможность сравнить не только стоимость, но и вес.
Самый дорогой товар обнаружили в Ашане — 182,10 грн. Это сорт хаас, который характеризуется темно-зеленой бугристой кожурой и специфическим ореховым вкусом. Средний вес упаковки из двух плодов составлял 302 грамма.
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Стоимость авокадо в Ашане. Фото: Новини.LIVE
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Вес упаковки авокадо в Ашане. Фото: Новини.LIVE
Почти в два раза дешевле авокадо стоит в АТБ — 99,90 грн за упаковку. Согласно информации на ценнике, это тоже сорт хаас. Взвесив товар, мы увидели вес 292 грамма. То есть плоды немного меньше по размеру, но экономию денег невозможно игнорировать.
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Стоимость авокадо в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Вес упаковки авокадо в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Выгоднее всего покупать продукт в супермаркетах "Сильпо", поскольку средняя по весу упаковка авокадо стоит всего 83,99 грн. По состоянию на 13 марта действует скидка, а стандартная цена двух плодов — 99 грн. И даже так предложение выигрывает в АТБ: вес составляет 312 граммов, что даже больше, чем в Ашане. Поэтому очевидно, какой супермаркет посетить, дабы закупиться полезным товаром.
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Стоимость авокадо в Сильпо. Фото: Новини.LIVE
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Вес упаковки авокадо в Сильпо. Фото: Новини.LIVE
Как выбрать спелое авокадо
Чтобы не пожалеть о потраченных деньгах, надо тщательно относиться к выбору авокадо. По определенным характерным признакам можно узнать, настолько плоды спелые. В частности эксперты рекомендуют посмотреть на плодоножку, то есть деревянистый узелок на верхушке. Если он коричневый, то нужно повременить с покупкой.
Плюс желательно искать плоды с более темным цветом кожуры, ведь это признак спелости. Попробуйте слегка сжать фрукт в руке — когда продукт перезрел, он почти не поддается сжатию. Зато может иметь вмятины и прогорклый вкус.
Напомним, стоимость куриных яиц растет буквально ежедневно. Супермаркеты переписывают ценники на нефасованный продукт, чем сокращают разницу между упаковкой и десятком поштучных яиц. В АТБ показатель пересек 5 грн/шт. и может дойти до 6 грн.
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