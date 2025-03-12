Ціни на яйця зросли вдвічі — що відбувається в АТБ, Новусі та Форі (фото)

Яйця у кошику. Фото: Pexels

Ціни на харчові продукти не стоять на місці через швидкі темпи інфляції. Вартість яєць у супермаркетах планомірно зростає. Економити на поштучному товарі вже не вийде, оскільки різниця у показниках мізерна. В АТБ та інших популярних магазинах вкотре переписали ціни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю яєць у супермаркетах України.

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Ціни на яйця в АТБ

Ми дізналися, за скільки продають товар поштучно (у картонних лотках). Станом на 12 березня показник знову змінився у бік дорожчання. Споживачі купували продукт першої категорії у січні за 2,80 грн/шт. Протягом двох місяців вартість зросла на 48,05% — до 5,39 грн/шт.

Ціни на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Для порівняння — найдешевша упаковка курячих яєць в АТБ коштує 67,50 грн (торгова марка "Своя лінія" першої категорії). Найдорожчу продають за 77,70 грн (бренд "Квочка" вищої категорії). Тож споживачам вдасться зекономити мінімум 13,60 грн на нефасованих яйцях.

Вартість яєць у Новусі та Форі

В інших популярних супермаркетах ситуація з цінами на яйця не набагато краща. Ми відвідали Новус і Фору в Києві, аби порівняти пропозиції. За продукт першої категорії у Новусі доведеться заплатити 5,09 грн/шт., тобто на 30 копійок менше, ніж в АТБ.

Вартість нефасованих яєць у Новусі. Фото: Новини.LIVE

На офіційному сайті мережі представлений широкий асортимент фасованих яєць. Найдешевша упаковка — Marka Promo першої категорії за 60,89 грн/десяток. Економія становить 9,99 грн.

Цінова пропозиція у Форі розташувалася посередині між АТБ і Новусом. Яйця першої категорії можна придбати за 5,19 грн/шт. Що цікаво, на сайті супермаркету вказана інакша вартість поштучного товару — 5,29 грн/шт. Найдешевша упаковка коштує 67,50 грн (торгова марка "Зірковий вибір" першої категорії).

Ціна нефасованих яєць у Форі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у США триває дефіцит курячих яєць. Дійшло до того, що підприємці почали здавати в оренду курей. Натомість в Україні проблем із пропозицією немає, але ціни ростуть з кожним днем.

Також ми писали, що українці повинні знати свої права у супермаркетах. Якщо залишені у камері схову особисті речі зникли, магазин зобов’язаний компенсувати вартість майна.