Цены на яйца выросли вдвое — что происходит в АТБ, Новусе и Форе (фото)

Яйца в корзине. Фото: Pexels

Цены на продукты питания не стоят на месте из-за быстрых темпов инфляции. Стоимость яиц в супермаркетах планомерно растет. Экономить на поштучном товаре уже не получится, поскольку разница в показателях мизерная. В АТБ и других популярных магазинах в очередной раз переписали цены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью яиц в супермаркетах Украины.

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Цены на яйца в АТБ

Мы узнали, за сколько продают товар поштучно (в картонных лотках). По состоянию на 12 марта показатель снова изменился в сторону подорожания. Потребители покупали продукт первой категории в январе за 2,80 грн/шт. В течение двух месяцев стоимость выросла на 48,05% — до 5,39 грн/шт.

Цены на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Для сравнения — самая дешевая упаковка куриных яиц в АТБ стоит 67,50 грн (торговая марка "Своя линия" первой категории). Самую дорогую продают за 77,70 грн (бренд "Квочка" высшей категории). Поэтому потребителям удастся сэкономить минимум 13,60 грн на нефасованных яйцах.

Стоимость яиц в Новусе и Форе

В других популярных супермаркетах ситуация с ценами на яйца не намного лучше. Мы посетили Новус и Фору в Киеве, чтобы сравнить предложения. За продукт первой категории в Новусе придется заплатить 5,09 грн/шт., то есть на 30 копеек меньше, чем в АТБ.

Стоимость нефасованных яиц в Новусе. Фото: Новини.LIVE

На официальном сайте сети представлен широкий ассортимент фасованных яиц. Самая дешевая упаковка — Marka Promo первой категории за 60,89 грн/десяток. Экономия составляет 9,99 грн.

Ценовое предложение в Форе расположилось посередине между АТБ и Новусом. Яйца первой категории можно приобрести за 5,19 грн/шт. Что интересно, на сайте супермаркета указана иная стоимость поштучного товара — 5,29 грн/шт. Самая дешевая упаковка стоит 67,50 грн (торговая марка "Звездный выбор" первой категории).

Цена нефасованных яиц в Форе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в США продолжается дефицит куриных яиц. Дошло до того, что предприниматели начали сдавать в аренду кур. Зато в Украине проблем с предложением нет, но цены растут с каждым днем.

Также мы писали, что украинцы должны знать свои права в супермаркетах. Если оставленные в камере хранения личные вещи исчезли, магазин обязан компенсировать стоимость имущества.