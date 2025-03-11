Оренда курей від 500 доларів — що відбувається з цінами на яйця в Україні та США

Яйця на пательні. Фото: Pexels

Сполучені Штати Америки страждають від дефіциту яєць. Через нестачу пропозиції на ринку вартість дюжини злетіла до 12 доларів, хоча станом на грудень 2024 року показник перебував на рівні 3,65 долара. Ситуація призвела до появи цікавого бізнесу — оренди курей-несучок. В Україні до дефіциту ще далеко, але ціни на яйця також не стоять на місці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається в Україні з вартістю яєць.

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Дефіцит у США та бізнес на яйцях

Дорожчання продукту пов’язано зі спалахами пташиного грипу, через який доводилося займатися ліквідацією курей-несучок. Директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко розповів виданню NV Бізнес, що за останні три роки близько 162 млн птахів постраждали через хворобу (це майже половина всього поголів'я в США).

Тож пропозиція не може наздогнати попит. Нестача яєць призвела до стрімкого зростання вартості: у грудні 2023 року дюжина коштувала 2,51 долара, рівно за рік — 3,65 долара, станом на березень 2025 року — 12 доларів. Американський продукт став найдорожчим у світі.

У відповідь на проблему з’явився новий бізнес. Видання ABC News розповіло, що компанія Rent The Chicken надає в оренду двох птахів плюс їжу для них, курник та інструкцію. Так американці можуть економити на шопінгу, бо братимуть яйця буквально на задньому дворі будинку. Така послуга коштує від 500 доларів.

Оренда курей-несучок у США. Фото: скриншот/ABC News

Що цікаво, українські фермери готові "врятувати" Америку, обмінюючи яйця на Patriot. Таку тезу висловив у лютому член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Що відбувається з цінами в Україні

Нам до дефіциту курячих яєць далеко, але вартість не стоїть на місці через швидкі темпи інфляції. Згідно з даними Мінфіну, індекс споживчих цін у березні 2025 року склав 104,07%. Порівняно з попереднім місяцем, вартість піднялася на 4,07% у середньому. Хоча в лютому індекс відносно попереднього місяця становив 95,29%.

Ми регулярно моніторимо цінники в різних супермаркетах, аби відстежувати динаміку. Українці могли придбати яйце першої категорії в АТБ за 2,80 грн у січні 2025 року (поштучно). А станом на 7 березня товар коштував 5,19 грн/шт. Виходить, продукт подорожчав на 46,05% буквально за два місяці.

Вартість десятка яєць у січні 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Ціна курячих яєць у березні 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Щодо фасованих яєць, то станом на 11 березня супермаркети продають найдешевші упаковки за такими цінами:

Новус — 60,89 грн (перша категорія);

Сільпо — 60,99 грн (друга категорія);

Метро — 65,42 грн (друга категорія);

Фора — 65,90 грн (перша категорія);

АТБ — 67,50 грн (перша категорія);

Варус — 69,90 грн (перша категорія).

В Україні не здають курей в оренду, але купити несучок для домашнього розведення можна. Громадяни, які живуть у приватних будинках, починають замислюватися над влаштуванням невеличкого господарства у дворі.

Чимало оголошень про продаж птахів публікують на спеціалізованому порталі OLX. В середньому одна курка-несучка коштує 80-100 грн. Хоча існують дорожчі варіанти — за 130, 180 і 250 грн.

Вартість курей-несучок в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Джо Байдена в дорожчанні курячих яєць. Він обіцяв повернути низькі ціни та стабілізувати ситуацію з дефіцитом базового продукту.

Також ми писали, де українці в Німеччині можуть дешево купити продукти харчування. Більшість громадян відвідують популярні супермаркети, бо там часто встановлюють знижки на товари. Проте акційну вартість можна знайти на ринках.