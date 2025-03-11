Аренда кур от 500 долларов — что происходит с ценами на яйца в Украине и США

От дефицита до аренды кур — что происходит с ценами на яйца
Соединенные Штаты Америки страдают от дефицита яиц. Из-за недостатка предложения на рынке стоимость дюжины взлетела до 12 долларов, хотя по состоянию на декабрь 2024 года показатель находился на уровне 3,65 долларов. Ситуация привела к появлению интересного бизнеса — аренды кур-несушек. В Украине до дефицита еще далеко, но цены на яйца тоже не стоят на месте.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит в Украине со стоимостью яиц.
Дефицит в США и бизнес на яйцах
Подорожание продукта связано со вспышками птичьего гриппа, из-за которого приходилось заниматься ликвидацией кур-несушек. Директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко рассказал изданию NV Бизнес, что за последние три года около 162 млн птиц пострадали из-за болезни (это почти половина всего поголовья в США).
Поэтому предложение не может догнать спрос. Недостаток яиц привел к стремительному росту стоимости: в декабре 2023 года дюжина стоила 2,51 долларов, ровно через год — 3,65 долларов, по состоянию на март 2025 года — 12 долларов. Американский продукт стал самым дорогим в мире.
В ответ на проблему появился новый бизнес. Издание ABC News рассказало, что компания Rent The Chicken предоставляет в аренду двух птиц плюс еду для них, курятник и инструкцию. Так американцы могут экономить на шопинге, ведь будут брать яйца буквально на заднем дворе дома. Такая услуга стоит от 500 долларов.
Что интересно, украинские фермеры готовы "спасти" Америку, обменивая яйца на Patriot. Такой тезис высказал в феврале член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в интервью для Новини.LIVE.
Что происходит с ценами в Украине
Нам до дефицита куриных яиц далеко, но стоимость не стоит на месте из-за быстрых темпов инфляции. Согласно данным Минфина, индекс потребительских цен в марте 2025 года составил 104,07%. По сравнению с предыдущим месяцем, стоимость поднялась на 4,07% в среднем. Хотя в феврале индекс относительно предыдущего месяца составил 95,29%.
Мы регулярно мониторим ценники в разных супермаркетах, чтобы отслеживать динамику. Украинцы могли приобрести яйцо первой категории в АТБ за 2,80 грн в январе 2025 года (поштучно). А по состоянию на 7 марта товар стоил 5,19 грн/шт. Получается, продукт подорожал на 46,05% буквально за два месяца.
Что касается фасованных яиц, то по состоянию на 11 марта супермаркеты продают самые дешевые упаковки по таким ценам:
- Новус — 60,89 грн (первая категория);
- Сильпо — 60,99 грн (вторая категория);
- Метро — 65,42 грн (вторая категория);
- Фора — 65,90 грн (первая категория);
- АТБ — 67,50 грн (первая категория);
- Варус — 69,90 грн (первая категория).
В Украине не сдают кур в аренду, но купить несушек для домашнего разведения можно. Граждане, которые живут в частных домах, начинают задумываться над устройством небольшого хозяйства во дворе.
Немало объявлений о продаже птиц публикуют на специализированном портале OLX. В среднем одна курица-несушка стоит 80-100 грн. Хотя существуют более дорогие варианты — за 130, 180 и 250 грн.
Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в удорожании куриных яиц. Он обещал вернуть низкие цены и стабилизировать ситуацию с дефицитом базового продукта.
Также мы писали, где украинцы в Германии могут дешево купить продукты питания. Большинство граждан посещают популярные супермаркеты, поскольку там часто устанавливают скидки на товары. Однако акционную стоимость можно найти на рынках.
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