Аренда кур от 500 долларов — что происходит с ценами на яйца в Украине и США

Яйца на сковородке. Фото: Pexels

Соединенные Штаты Америки страдают от дефицита яиц. Из-за недостатка предложения на рынке стоимость дюжины взлетела до 12 долларов, хотя по состоянию на декабрь 2024 года показатель находился на уровне 3,65 долларов. Ситуация привела к появлению интересного бизнеса — аренды кур-несушек. В Украине до дефицита еще далеко, но цены на яйца тоже не стоят на месте.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит в Украине со стоимостью яиц.

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Подорожание продукта связано со вспышками птичьего гриппа, из-за которого приходилось заниматься ликвидацией кур-несушек. Директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко рассказал изданию NV Бизнес, что за последние три года около 162 млн птиц пострадали из-за болезни (это почти половина всего поголовья в США).

Поэтому предложение не может догнать спрос. Недостаток яиц привел к стремительному росту стоимости: в декабре 2023 года дюжина стоила 2,51 долларов, ровно через год — 3,65 долларов, по состоянию на март 2025 года — 12 долларов. Американский продукт стал самым дорогим в мире.

В ответ на проблему появился новый бизнес. Издание ABC News рассказало, что компания Rent The Chicken предоставляет в аренду двух птиц плюс еду для них, курятник и инструкцию. Так американцы могут экономить на шопинге, ведь будут брать яйца буквально на заднем дворе дома. Такая услуга стоит от 500 долларов.

Аренда кур-несушек в США. Фото: скриншот/ABC News

Что интересно, украинские фермеры готовы "спасти" Америку, обменивая яйца на Patriot. Такой тезис высказал в феврале член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в интервью для Новини.LIVE.

Что происходит с ценами в Украине

Нам до дефицита куриных яиц далеко, но стоимость не стоит на месте из-за быстрых темпов инфляции. Согласно данным Минфина, индекс потребительских цен в марте 2025 года составил 104,07%. По сравнению с предыдущим месяцем, стоимость поднялась на 4,07% в среднем. Хотя в феврале индекс относительно предыдущего месяца составил 95,29%.

Мы регулярно мониторим ценники в разных супермаркетах, чтобы отслеживать динамику. Украинцы могли приобрести яйцо первой категории в АТБ за 2,80 грн в январе 2025 года (поштучно). А по состоянию на 7 марта товар стоил 5,19 грн/шт. Получается, продукт подорожал на 46,05% буквально за два месяца.

Стоимость десятка яиц в январе 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Цена куриных яиц в марте 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Что касается фасованных яиц, то по состоянию на 11 марта супермаркеты продают самые дешевые упаковки по таким ценам:

Новус — 60,89 грн (первая категория);

Сильпо — 60,99 грн (вторая категория);

Метро — 65,42 грн (вторая категория);

Фора — 65,90 грн (первая категория);

АТБ — 67,50 грн (первая категория);

Варус — 69,90 грн (первая категория).

В Украине не сдают кур в аренду, но купить несушек для домашнего разведения можно. Граждане, которые живут в частных домах, начинают задумываться над устройством небольшого хозяйства во дворе.

Немало объявлений о продаже птиц публикуют на специализированном портале OLX. В среднем одна курица-несушка стоит 80-100 грн. Хотя существуют более дорогие варианты — за 130, 180 и 250 грн.

Стоимость кур-несушек в Украине. Фото: скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в удорожании куриных яиц. Он обещал вернуть низкие цены и стабилизировать ситуацию с дефицитом базового продукта.

Также мы писали, где украинцы в Германии могут дешево купить продукты питания. Большинство граждан посещают популярные супермаркеты, поскольку там часто устанавливают скидки на товары. Однако акционную стоимость можно найти на рынках.