Некоторые продукты почти исчезли из супермаркетов Украины — что невозможно купить

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Многие продукты питания, от которых раньше "ломились" полки супермаркетов, сегодня почти невозможно купить. Речь не о дефиците товаров из-за полномасштабной войны в Украине, ведь потребителям всего хватает. Дело в сознательном отказе от всего российского и белорусского, а также запрете импорта из страны-агрессора.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты практически исчезли из украинских супермаркетов.

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Украинцы не смогут найти на полках супермаркетов большинство товаров из России и Беларуси, которые ранее пользовались значительным спросом у потребителей. К сожалению, фильтрация сработала не на максимум, ведь даже в 2025 году удается отыскать продукты с "российским следом". Их поставляют бренды, которые позиционируют себя как иностранные, но принадлежат россиянам или белорусам.

На портале "Опендатабот" опубликовали список известных компаний, товары которых массово поставлялись в Украину. Теперь они практически исчезли из супермаркетов, поскольку связаны с Россией:

чай Greenfield, "Принцесса Нури", "Принцесса Канди" (компания "Орими");

чай Curtis, Richard (компания "Май");

детское питание "Тема", "Агуша" (компания "Вимм-Билль-Дан");

"Простоквашино" ("Данон Россия");

пиво "Жигули", "Балтика";

полуфабрикаты "Ермолино" ("Инвест Альянс");

макароны "Макфа".

Это очень небольшой список товаров, которые невозможно приобрести в украинских супермаркетах. А чтобы точно отказаться от всего российского и белорусского, стоит самостоятельно проверять, кто производитель продукта.

Как узнать происхождение товаров

В рамках проекта Министерства цифровой трансформации "Дія.Відкриті дані" нашим гражданам дали полезные советы, как не спонсировать страну-агрессора. Во-первых, надо обращать внимание на штриховой код: 482 — это Украина, 482 — Беларусь, а от 460 до 469 — Россия.

Во-вторых, стоит провести небольшое расследование и определить актуальные данные о компании-производителе. В частности на ресурсе YouControl содержится информация о происхождении юридических лиц, конечных бенефициаров, оффшоры и тому подобное. Портал "Опендатабот" также дает сведения о компаниях.

Информационная справка, как проверять происхождение товаров. Фото: Дія

Напомним, украинцы могут требовать от супермаркетов компенсацию за потерянное имущество. Если человек поставил личные вещи в камеру хранения, но они бесследно исчезли, то магазин обязан возместить их полную стоимость.

Также мы писали, что крупные сети супермаркетов, в частности Сильпо, Метро, Ашан, АТБ и т.д., никогда не появятся в селах и городках. Потому что открытие заведения должно принести прибыль и быстро отбить инвестиции.