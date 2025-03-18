Такие цены в Сильпо застали врасплох — что отдают на 50% дешевле

Покупатели в Сильпо. Фото: Google Maps/Andrii Kharchenko

Популярные сети супермаркетов регулярно устанавливают скидки на востребованные продукты питания, чтобы снизить цены до выгодного уровня. В Сильпо еженедельно обновляют ассортимент товаров, которые продают гораздо дешевле. Потребителям нужно следить за предложениями магазинов, дабы экономить на покупках.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты в Сильпо отдают с большими скидками.

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Что выгодно покупать в Сильпо

Учитывая непрерывное подорожание товаров из-за темпов инфляции, необходимо следить за ценовыми предложениями в супермаркетах. Это позволит экономить деньги на продуктовом шопинге. В Сильпо постоянно действуют акции "Собственный импорт", "НЛО", "Вместе дешевле", "Покупай и экономь", "Только Онлайн", "Цінотижики" и другие.

По состоянию на 18 марта посетителям доступны такие товары в Сильпо по сниженной стоимости:

икра кабачковая — 44,99 грн вместо 89,99 грн (-50%);

кофе зерновой — 549 грн вместо 999 грн (-45%);

мороженое — 169,90 грн вместо 309 грн (-45%);

сливки ультрапастеризованные — 49,99 грн вместо 87,99 грн (-43%);

пиво — 29,99 грн вместо 51,99 грн (-42%);

сардельки с курятиной — 54,99 грн вместо 91,99 грн (-40%);

бисквит с шоколадной начинкой — 44,99 грн вместо 75,49 грн (-40%);

круассаны — 169 грн вместо 279 грн (-39%);

рис длинный шлифованный — 44,99 грн вместо 71,49 грн (-37%);

молоко ультрапастеризованное — 37,99 грн вместо 58,99 грн (-36%).

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот 1 / 5

Когда продукты в Украине подешевеют

Член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук рассказал в эфире Ранок.LIVE, что цены на продукты питания могут упасть ориентировочно с 15 мая 2025 года. Тогда на местные рынки начнут выходить малые фермеры, которые увеличат предложение и удовлетворят спрос.

"Это будет продолжаться до сентября-октября, а потом снова та же история, как каждый год. Поддержка малых фермеров является ключевой для стабилизации цен на продукты в Украине", — отметил эксперт.

Изменения в стоимости коснутся наиболее востребованных товаров, в частности куриных яиц, сезонных овощей/фруктов, молочных изделий и тому подобное. Сейчас цены высокие из-за удорожания энергоносителей, логистики, топлива, а также учитывая увеличение производственных затрат.

Напомним, некоторые товары практически исчезли из украинских супермаркетов. Речь идет об импорте из России и Беларуси. Даже в условиях полномасштабной войны удается найти на прилавках магазинов продукты, изготовленные россиянами.

Также мы писали, что магазины обязаны возместить стоимость личного имущества, похищенного из камеры хранения. Если потребитель оставил вещи в камере, но кто-то их незаконно забрал, супермаркет должен компенсировать потерю.