Цены на яйца в АТБ не удержали — что произошло со стоимостью продукта (фото)

Куриные яйца в лотке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость куриных яиц в супермаркетах ежедневно удивляет потребителей. Вместо планомерного удешевления весной украинцы наблюдают подорожание базового продукта, по крайней мере в АТБ. Нефасованный товар снова вырос в цене, в очередной раз сократив разницу со стоимостью упакованных яиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в АТБ.

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Какая стоимость яиц в АТБ

Согласно данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц первой категории находится на уровне 72 грн по Украине. Хотя в феврале показатель стабилизировался на 65 грн/десяток. Индекс потребительских цен демонстрирует восходящую динамику: в марте продукт подорожал на 4,56% (по сравнению с предыдущим месяцем).

Мы периодически мониторим ценовые показатели в супермаркетах АТБ, чтобы отслеживать ситуацию со стоимостью. Начиная с середины января, когда одно яйцо продавали за 2,80 грн (поштучно), происходил динамичный рост. За два месяца разница составила 49%, ведь по состоянию на 18 марта продукт стоит 5,49 грн/шт. (первая категория).

Стоимость куриных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Стоимость куриных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Стоимость куриных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

На официальном сайте сети говорится, что самую дешевую упаковку — торговая марка "Своя линия" — продают за 67,50 грн. Получается, потребители могут сэкономить 12,90 грн на десятке яиц. За эти деньги удастся приобрести еще два яйца поштучно.

Сколько стоят яйца в других супермаркетах

Мы просмотрели онлайн-магазины популярных сетей супермаркетов, дабы сравнить стоимость куриных яиц. Во всех заведениях показатели находятся примерно на одном уровне, если говорить о продукте первой категории. По состоянию на 18 марта в магазинах Украины предлагают яйца поштучно по таким ценам:

Варус — 5,30 грн/шт;

Новус — 5,39 грн/шт;

Фора — 5,49 грн/шт;

Ашан — 5,60 грн/шт.

В Метро яйца поштучно не продаются, а самая дешевая упаковка бренда "От Доброй Курицы" стоит 77,90 грн (категория С0). Эксперты предполагают, что снижение показателей украинцы смогут наблюдать не раньше мая. Тогда на рынок выйдут мелкие фермеры, которые будут пополнять предложение собственным товаром.

Напомним, в одном из украинских супермаркетов продавали авокадо по заоблачной цене — 182 грн. Столько стоила упаковка из двух плодов общим весом 302 грамма. Зато в Сильпо два авокадо весом 312 граммов обошлись в 83,99 грн (стоимость со скидкой).

Также мы писали, что для экономии денег необходимо следить за акционными предложениями в магазинах. Сильпо отдает немало востребованных продуктов питания с большими скидками (до 50%), помогая потребителям сохранять финансы.