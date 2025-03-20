Стоимость яиц накануне Пасхи — что будет с ценами и к чему готовиться украинцам

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

После резкого подорожания куриных яиц в ноябре-декабре 2024 года цены не могут стабилизироваться. Украинцы наблюдают колебания стоимости базового продукта в супермаркетах. И хотя яйца не стоят под 90 грн в среднем, как было в конце 2024-го, небольшой тренд на рост цены существует.

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет со стоимостью яиц накануне Пасхи.

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Когда яйца традиционно дорожают

По состоянию на март 2025 года десяток куриных яиц продают в супермаркетах ориентировочно за 70 грн. Поштучный продукт стоит дешевле, около 55 грн/десяток.

Согласно данным Минфина, в январе произошел небольшой спад стоимости, но с февраля можем наблюдать восходящий тренд. Возникает вопрос, что будет с ценами на яйца в ближайшее время, в частности накануне Пасхи.

"Когда мы говорим о динамике цен на яйца, то традиционно показатели серьезно идут вверх перед большим спросом. Это произойдет, очевидно, в 20-х числах апреля, когда наступит Пасха. Тогда стоимость яйца вырастет минимум на 10-15%. Даже на 20%. Будем покупать десяток на уровне 80-82 грн, возможно, чуть больше", — констатировал эксперт.

Правда, по мнению Олега Пендзина, яйца не будут стоить дороже, чем было в декабре 2024 года, ведь Антимонопольный комитет Украины "стоит над головами" производителей. Он исследует обоснованность повышения цен, начав проверку субъектов хозяйствования. Поэтому они не рискнут сильно поднимать показатели.

Что может повлиять на стоимость яиц

Весомым фактором, который влияет на ценообразование, является динамика экспорта. В случае ослабления продажи яиц за границу стоимость по Украине снизится, и наоборот.

"В мире сейчас дефицит яиц. США имеют огромные проблемы. Они уже обратились в различные ассоциации по поводу предоставления большой партии продукта, но получили много отказов. Сейчас десяток яиц стоит примерно 320 грн. А до событий с птичьим гриппом стоил примерно 140-150 грн", — отметил Пендзин.

Плюс необходимо учитывать урожайные перспективы, поскольку 70% стоимости яиц — это расходы на комбикорм, состоящий из кукурузы. В прошлом году урожай зерновых был не самым лучшим, что привело к удорожанию себестоимости производства. Примерно 92-93% украинского рынка покрывается птицефабриками, где затраты на содержание кур прямо формируют ценовые перспективы.

Напомним, в США наблюдается дефицит яиц из-за вспышки птичьего гриппа. Это привело к удорожанию продукта и появлению нового бизнеса. Предприниматели начали сдавать кур в аренду, чтобы американцы брали яйца буквально с заднего двора дома.

Также мы писали, что некоторые товары практически исчезли с полок супермаркетов после начала полномасштабной войны в Украине. Речь идет об изделиях, импортированных из России и Беларуси.