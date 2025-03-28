Зарплаты, цены, пенсии и курс доллара — что будет с финансами в апреле 2025 года

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Новый месяц 2025 года принесет украинцам несколько важных нововведений. Они повлияют на финансы граждан, поскольку касаются денежного обеспечения, пенсий, социальных выплат и тому подобного. Плюс не стоит забывать о курсовых колебаниях и инфляции, темпы которой ускоряют подорожание потребительских товаров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в апреле 2025 года.

Читайте также:

Зарплата украинцев в апреле

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", минимальная зарплата в течение 12 месяцев будет находиться на фиксированном уровне — 8 000 грн. Для получения такого должностного оклада сотрудник должен отработать стандартный пятидневный график с 8-часовым рабочим днем.

В апреле показатель МЗП не изменится, хотя в парламенте зарегистрировали законопроект о постепенном повышении минимальной зарплаты. Документ предусматривает запуск первого этапа с апреля 2025 года. Если бы народные депутаты проголосовали за инициативу, украинцев бы обеспечили доходом в 9 100 грн в месяц.

Однако два законопроекта таки удалось принять. Первый — № 9478 — регулирует соотношение между рангами государственных служащих, военных, дипломатов и других должностных лиц, а также предусматривает повышение зарплат в некоторых министерствах.

Второй — № 8222 — установил минимальный оклад чиновников на уровне 2,5 прожиточного минимума (7 570 грн), но ограничил начисление премий — не более 30% годового фонда дохода работников государственного сектора. Оба документа не вступили в силу, поскольку их должен подписать президент Владимир Зеленский. Поэтому не исключено, что в апреле 2025 года изменения не заработают.

Что будет с пенсиями

Почти всем пенсионерам повысили выплаты в марте, после плановой индексации. Но апрель также удивит очередными прибавками. Во-первых, произойдет автоматический перерасчет денежного обеспечения работающим пенсионерам, украинцам не нужно дополнительного обращаться в ПФУ. Размер доплаты индивидуален и зависит от обновленного страхового стажа.

Во-вторых, пенсия увеличится для лиц, имеющих право на возрастную надбавку. Среди условий — человеку в течение апреля исполнится 70, 75 или 80 лет, а также он получает не более 10 340,35 грн ежемесячно. Размеры пенсионной доплаты такие:

исполнилось 70 лет — до 300 грн;

исполнилось 75 лет — до 456 грн;

исполнилось 80 лет и более — до 570 грн.

В-третьих, одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе, могут оформить ежемесячную надбавку в размере 944 грн (40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Критерии включают достижение 80-летия, одинокое проживание, потребность в постоянном уходе по состоянию здоровья и получение пенсии по возрасту.

Курс доллара и евро в апреле

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом валют в апреле 2025 года. По мнению эксперта, в ближайшее время не предвидятся кардинальные сдвиги, которые бы могли повлиять на спрос и удешевить доллар.

"Валюта будет дорожать, гривна — дешеветь. Обратного колебания я не прогнозирую, потому что нет объективных оснований. Плюс отсутствуют большие поступления в госбюджет, чтобы за счет спроса и предложения курс доллара упал. Мы исходим из того, что есть показатель на конец года — 45 грн/долл.", — отметил экономист.

Что касается евро, то НБУ никоим образом не влияет на формирование курсовых показателей. Все зависит от тенденции доллар-евро, то есть от вопроса торгово-экономических отношений США и Европы. По словам Плотникова, в случае накручивания пошлины со стороны Америки евро будет дешеветь. Если удастся урегулировать ситуацию, то валюта может подорожать.

Что будет с ценами в Украине

В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении, а цены выросли на 0,8% за месяц. Результаты марта, скорее всего, не будут сильно отличаться, что означает дальнейшее подорожание товаров и услуг в апреле.

Согласно эксклюзивному комментарию Национального банка редакции Новини.LIVE, в течение следующих нескольких месяцев инфляция будет расти из-за влияния недостаточного урожая 2024 года и увеличения производственных затрат предприятий на энергообеспечение/зарплаты. Но впоследствии ситуация стабилизируется.

"Благодаря мерам НБУ и постепенному исчерпанию влияния временных двигателей инфляции она должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии и снизиться до однознакового уровня. На горизонте политики инфляция снизится до цели 5%", — констатировали в Нацбанке.

Поэтому в апреле потребительские товары продолжат расти в цене. В частности, это коснется очень востребованного продукта — куриных яиц. Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал Новини.LIVE, что накануне 20-х чисел апреля стоимость яиц резко поднимется.

Причина — увеличение спроса из-за приближения Пасхи. Эксперт спрогнозировал подорожание товара на 10-20%, до 80-82 грн за десяток.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые руководители областных управлений ПФУ являются пенсионерами. Согласно декларациям за 2024 год, самая высокая пенсионная выплата среди чиновников составила 23 163 грн. Столько получает первый заместитель управления ПФУ в Хмельницкой области.

Также мы писали, что Национальный банк внес изменения в перечень иностранных валют, для которых будет действовать официальный курс гривны. С 31 марта 2025 года НБУ не будет рассчитывать официальный курс рубля, бразильского реала, доминиканского песо и других валют.