Ціни ростуть швидкими темпами — як НБУ хоче приборкати інфляцію

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України має ціль знизити інфляцію до 5%. Проте актуальна ситуація далека від запланованого результату. В лютому 2025 року темпи пришвидшилися до 13,4% у річному вимірі, а ціни виросли на 0,8% за місяць. Постає питання, яким чином регулятор поверне траєкторію руху інфляції.

У відповідь на офіційний запит редакції Новини.LIVE в НБУ повідомили, чи вдасться загальмувати інфляційні темпи і що буде з цінами у 2025 році.

Читайте також:

Що відбувається з інфляцією у 2025 році

Динаміка споживчої інфляції наблизилася до траєкторії прогнозу НБУ, але базова досі перевищує очікування. Згідно з даними, опублікованими Державною службою статистики, дорожчання сирих продуктів харчування в лютому пришвидшилося. Під впливом невисоких минулорічних врожаїв найшвидше додали у вартості:

фрукти;

деякі продукти тваринництва;

борошно;

крупи.

Водночас зростання цін на овочі сповільнилося завдяки посиленню імпорту, появі тепличного врожаю та зниженню попиту на окремі позиції. А свинину, курятину і цукор продають за вартістю у країнах — торговельних партнерах на тлі стійкого експорту.

"Подорожчання оброблених продовольчих товарів у лютому пришвидшилося до 16,7%. Така динаміка пояснюється збільшенням витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. Високими темпами дорожчали хліб, олія, м'ясо та молокопродукти", — пояснили в НБУ.

Вартість послуг також не стояла на місці. Українцям доводиться більше платити за мобільний зв'язок, транспорт, послуги з охорони здоров’я, відпочинку і культури. Передбачається, що найближчими місяцями темпи інфляції не вдасться приборкати через об’єктивні причини.

Як НБУ гальмуватиме інфляцію до 5%

Швидка динаміка пояснюється впливом несприятливих урожаїв 2024 року, збільшенням виробничих витрат на енергозабезпечення та оплату праці. Але регулятор планує застосувати заходи з посилення монетарної політики для обмеження фундаментального цінового тиску.

"Завдяки заходам НБУ та поступовому вичерпанню впливу тимчасових рушіїв інфляції вона має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці року. На горизонті політики інфляція знизиться до цілі 5%", — відповіли в Нацбанку на запит Новини.LIVE.

Там уточнили, що надходження нових урожаїв улітку 2025 року загальмує зростання цін на продовольчі товари.

Плюс існує додатковий інструмент стримування — облікова ставка, яку на початку березня підняли до 15,5% річних. Помірне підвищення показника допоможе стабілізувати валютний ринок і позитивно вплине на споживчі ціни.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк у березні 2025 року підвищив облікову ставку до 15,5% річних, аби приборкати інфляцію. Ставка як інструмент монетарної політики допомагає підтримувати привабливість гривневих заощаджень і стримувати інфляційні темпи.

Також ми писали, чи планує НБУ повернути фіксований режим курсоутворення. Після запровадження режиму керованої гнучкості гривня поступово слабшала. Офіційний курс долара досяг позначки 42,28 грн/дол. у січні 2025 року.