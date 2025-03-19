Цены растут быстрыми темпами — как НБУ хочет обуздать инфляцию

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины имеет цель снизить инфляцию до 5%. Однако актуальная ситуация далека от запланированного результата. В феврале 2025 года темпы ускорились до 13,4% в годовом измерении, а цены выросли на 0,8% за месяц. Возникает вопрос, каким образом регулятор вернет траекторию движения инфляции.

В ответ на официальный запрос редакции Новини.LIVE в НБУ сообщили, удастся ли затормозить инфляционные темпы и что будет с ценами в 2025 году.

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Что происходит с инфляцией в 2025 году

Динамика потребительской инфляции приблизилась к траектории прогноза НБУ, но базовая до сих пор превышает ожидания. Согласно данным, опубликованным Государственной службой статистики, подорожание сырых продуктов питания в феврале ускорилось. Под влиянием невысоких прошлогодних урожаев быстрее всего прибавили в стоимости:

фрукты;

некоторые продукты животноводства;

мука;

крупы.

Однако рост цен на овощи замедлился благодаря усилению импорта, появлению тепличного урожая и снижению спроса на отдельные позиции. А свинину, курятину и сахар продают по стоимости в странах — торговых партнерах на фоне устойчивого экспорта.

"Подорожание обработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7%. Такая динамика объясняется увеличением расходов предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. Высокими темпами дорожали хлеб, масло, мясо и молокопродукты", — объяснили в НБУ.

Стоимость услуг также не стояла на месте. Украинцам приходится больше платить за мобильную связь, транспорт, услуги здравоохранения, отдыха и культуры. Предполагается, что в ближайшие месяцы темпы инфляции не удастся обуздать по объективным причинам.

Как НБУ будет тормозить инфляцию до 5%

Быстрая динамика объясняется влиянием неблагоприятных урожаев 2024 года, увеличением производственных затрат на энергообеспечение и оплату труда. Но регулятор планирует применить меры по усилению монетарной политики для ограничения фундаментального ценового давления.

"Благодаря мерам НБУ и постепенному исчерпанию влияния временных двигателей инфляции она должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии и снизиться до однознакового уровня в конце года. На горизонте политики инфляция снизится до цели 5%", — ответили в Нацбанке на запрос Новини.LIVE.

Там уточнили, что поступление новых урожаев летом 2025 года затормозит рост цен на продовольственные товары.

Плюс существует дополнительный инструмент сдерживания — учетная ставка, которую в начале марта подняли до 15,5% годовых. Умеренное повышение показателя поможет стабилизировать валютный рынок и положительно повлияет на потребительские цены.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк в марте 2025 года повысил учетную ставку до 15,5% годовых, чтобы обуздать инфляцию. Ставка как инструмент монетарной политики помогает поддерживать привлекательность гривневых сбережений и сдерживать инфляционные темпы.

Также мы писали, планирует ли НБУ вернуть фиксированный режим курсообразования. После введения режима управляемой гибкости гривна постепенно ослабевала. Официальный курс доллара достиг отметки 42,28 грн/долл. в январе 2025 года.