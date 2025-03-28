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Нестандартний вибір Дженніфер Еністон — ванна, яка вражає

28 березня 2025 08:15
Катерина Балаєва - редактор
Ванна Дженніфер Еністон: чому її дизайн вразив експертів
Дженнифер Энистон. Фото: Reuters
Катерина Балаєва - редактор

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон завжди була відомою своїм витонченим смаком, але цього разу вона перевершила всі очікування. Її унікальна ванна кімната викликала справжній фурор у дизайнерському світі. Адже вона обрала концепцію відкритого простору, яка стирає межі між природою та інтер'єром.

Як пише видання Homes and Gardens, у маєтку акторки є дві ванні кімнати. Одна з них — традиційна, з мармуровим душем і класичними елементами декору. Інша ж — справжня знахідка для тих, хто любить нестандартні рішення. Ванна відкритого планування, що інтегрована у природне середовище, нагадує елітний спа-центр.

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Ванна просто неба

На перший погляд здається, що ця ванна розташована просто неба. Це враження досягається завдяки величезним панорамним вікнам та органічному поєднанню природних матеріалів.

У центрі кімнати — розкішна прямокутна мармурова ванна, яку оточують дерев'яні та кам'яні елементи, створюючи відчуття єднання з природою.

"Бетон із мозаїчною плиткою або кедром є найкращими матеріалами для ванни, оскільки вони найбільш природні та нагадують давні часи, коли глибокі ванни були нормою", — каже американська експертка Карен Ларсон.

Сад, що задає тренди

Ще один елемент, що додає унікальності цьому простору, — сад, який видно з вікон. Він оформлений у стилі дзен-саду, натхненний японською філософією гармонії. Камені, мох, водойма та ідеально підстрижені кущі створюють ефект умиротворення.

Ця концепція — справжній тренд у дизайні житла. Останнім часом дедалі більше власників будинків облаштовують свої ванні кімнати з виходом у двір або сад, щоб отримати відчуття свободи та релаксу.

 

Нестандартний вибір Дженніфер Еністон — ванна, яка вражає - фото 1
Ванна Дженніфер Еністон. Фото: stephenshadley/Instagram

Як відтворити ефект у себе вдома

Якщо вам подобається ідея відкритої ванної кімнати, є кілька способів реалізувати її навіть у звичайній квартирі:

  • максимум природного світла — встановіть великі вікна або дзеркала;
  • природні матеріали — використовуйте камінь, дерево, бамбук або плитку під натуральні текстури;
  • зелень у просторі — живі рослини або навіть вертикальні сади створять ефект перебування на природі;
  • мінімалізм — залиште лише необхідні елементи, щоб простір "дихав".

Раніше ми повідомляли, що Майлі Сайрус не боїться порушувати правила і її ванна кімната — це яскравий приклад сміливого та індивідуального стилю. Вона демонструє, що можна створити унікальний інтер'єр, не боячись експериментувати.

Також зазначимо, що маленька кухня не обов'язково є проблемою, вона може стати родзинкою вашого будинку, якщо ви підійдете до її облаштування з розумом. Голлівудська акторка Дакота Джонсон перетворила свою компактну кухню на функціональний та стильний простір. Дизайнери вважають її кухню прикладом ефективного використання квадратних метрів.

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