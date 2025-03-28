Ванная Дженнифер Энистон: почему ее дизайн поразил экспертов

Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Голливудская звезда Дженнифер Энистон всегда была известна своим утонченным вкусом, но на этот раз она превзошла все ожидания. Ее уникальная ванная комната произвела настоящий фурор в дизайнерском мире. Ведь она выбрала концепцию открытого пространства, которая стирает границы между природой и интерьером.

Как пишет издание Homes and Gardens, в имении актрисы есть две ванные комнаты. Одна из них — традиционная, с мраморным душем и классическими элементами декора. Другая же — настоящая находка для тех, кто любит нестандартные решения. Ванная открытой планировки, интегрированная в природную среду, напоминает элитный спа-центр.

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Ванная под открытым небом

На первый взгляд кажется, что эта ванная расположена под открытым небом. Это впечатление достигается благодаря огромным панорамным окнам и органичному сочетанию природных материалов.

В центре комнаты — роскошная прямоугольная мраморная ванна, которую окружают деревянные и каменные элементы, создавая ощущение единения с природой.

"Бетон с мозаичной плиткой или кедром являются лучшими материалами для ванны, поскольку они наиболее естественны и напоминают давние времена, когда глубокие ванны были нормой", — говорит эксперт Карен Ларсон.

Сад, задающий тренды

Еще один элемент, добавляющий уникальности этому пространству, — сад, который виден из окон. Он оформлен в стиле дзен-сада, вдохновленный японской философией гармонии. Камни, мох, водоем и идеально подстриженные кусты создают эффект умиротворения.

Эта концепция — настоящий тренд в дизайне жилья. В последнее время все больше владельцев домов обустраивают свои ванные комнаты с выходом во двор или сад, чтобы получить ощущение свободы и релакса.

Ванная Дженнифер Энистон. Фото: stephenshadley/Instagram

Как воспроизвести эффект у себя дома

Если вам нравится идея открытой ванной комнаты, есть несколько способов реализовать ее даже в обычной квартире:

максимум естественного света — установите большие окна или зеркала;

природные материалы — используйте камень, дерево, бамбук или плитку под натуральные текстуры;

зелень в пространстве — живые растения или даже вертикальные сады создадут эффект пребывания на природе;

минимализм — оставьте только необходимые элементы, чтобы пространство "дышало".

Ранее мы сообщали, что Майли Сайрус не боится нарушать правила и ее ванная комната — это яркий пример смелого и индивидуального стиля. Она демонстрирует, что можно создать уникальный интерьер, не боясь экспериментировать.

Также отметим, что маленькая кухня не обязательно является проблемой, она может стать изюминкой вашего дома, если вы подойдете к ее обустройству с умом. Голливудская актриса Дакота Джонсон превратила свою компактную кухню в функциональное и стильное пространство. Дизайнеры считают ее кухню примером эффективного использования квадратных метров.