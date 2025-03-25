Кухня Дакоти Джонсон — горіховий шик, від которого дизайнери у захваті

Дакота Джонсон. Фото: Reuters

Маленька кухня — це виклик, але якщо підійти до її облаштування зі смаком та розумінням простору, вона може стати справжньою родзинкою оселі. Так сталося з кухнею голлівудської акторки Дакоти Джонсон, яка змогла зробити компактний простір не лише функціональним, а й стильним. Дизайнери одностайні: це взірець розумного використання квадратних метрів.

Як пише видання Homes and Gardens, кухня Дакоти Джонсон — це приклад того, як навіть у компактному просторі можна створити стильний і зручний інтер’єр. Використання вбудованих меблів, грамотне освітлення, продумане зонування та сміливі колірні рішення — усе це допоможе перетворити вашу маленьку кухню на дизайнерську перлину.

Читайте також:

У чому секрет кухні Дакоти Джонсон

Головна особливість кухні акторки — це горіхово-зелений колір, який створює атмосферу затишку та унікальності. Дизайнерська студія Pierce & Ward допомогла реалізувати її бачення, поєднавши елементи середини ХХ століття з сучасними рішеннями. Хоча зазвичай темні кольори роблять простір візуально меншим, у цьому випадку відбулося навпаки — зелений відтінок додав кімнаті глибини та інтриги.

Але колір — це лише частина успіху. Головну роль відіграє розумне використання простору:

вертикальні шафи до стелі допомагають максимально використовувати площу;

скляні фасади шаф візуально розширюють простір, відбиваючи світло;

замасковані елементи (холодильник, пральна машина) створюють ефект єдиного цілісного простору;

грамотне зонування дозволяє зробити кухню функціональною, не перевантажуючи її деталями.

Кухня Дакоти Джонсон. Фото: pierceandward/Instagram

Як повторити успіх Дакоти у власній кухні

Використовуйте висоту стін

Навіть у найменшій кухні завжди є простір для вертикального зростання. Шафи до стелі дозволять зберігати більше речей, звільняючи стільницю від зайвого.

Віддавайте перевагу вбудованим меблям

Коли кухня маленька, кожен сантиметр має значення. Вбудовані меблі допомагають оптимізувати простір, приховуючи прилади за фасадами та створюючи відчуття порядку.

Грайте зі світлом

Якщо на кухні є вікно — не загороджуйте його важкими шторами. А якщо природного світла мало, обирайте глянцеві поверхні та дзеркала, які допоможуть відбивати світло.

Обирайте функціональні меблі

Складні столи, висувні полиці та багатофункціональні меблі допоможуть використовувати простір максимально ефективно.

Колір має значення

Темні відтінки не обов’язково зменшують простір — вони можуть надавати йому глибини. Головне — доповнити їх світлими акцентами та достатнім освітленням.

Зазначимо, страх ризикувати обмежує творчість в інтер'єрі, де зазвичай радять дотримуватися одного акцентного візерунка. Майлі Сайрус сміливо порушила ці правила, створивши ванну кімнату, що відображає її неповторний стиль. Її ванна — це виклик традиційним уявленням про дизайн, де сміливість та індивідуальність виходять на перший план.

Раніше ми повідомляли, що домашня бібліотека — це не просто місце для книг, а відображення особистості. Традиційно полиці роблять у стриманих кольорах, але Різ Візерспун відійшла від стереотипів, обравши незвичайний дизайн. Її рішення здивувало дизайнерів інтер'єру, показавши, що бібліотека може бути яскравою та оригінальною.