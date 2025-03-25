Кухня Дакоты Джонсон — ореховый шик, от которого дизайнеры в восторге

Дакота Джонсон. Фото: Reuters

Маленькая кухня — это вызов, но если подойти к ее обустройству со вкусом и пониманием пространства, она может стать настоящей изюминкой дома. Так произошло с кухней голливудской актрисы Дакоты Джонсон, которая смогла сделать компактное пространство не только функциональным, но и стильным. Дизайнеры единодушны: это образец разумного использования квадратных метров.

Как пишет издание Homes and Gardens, кухня Дакоты Джонсон — это пример того, как даже в компактном пространстве можно создать стильный и удобный интерьер. Использование встроенной мебели, грамотное освещение, продуманное зонирование и смелые цветовые решения — все это поможет превратить вашу маленькую кухню в дизайнерскую жемчужину.

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В чем секрет кухни Дакоты Джонсон

Главная особенность кухни актрисы — это орехово-зеленый цвет, который создает атмосферу уюта и уникальности. Дизайнерская студия Pierce & Ward помогла реализовать ее видение, соединив элементы середины ХХ века с современными решениями. Хотя обычно темные цвета делают пространство визуально меньше, в этом случае произошло наоборот — зеленый оттенок добавил комнате глубины и интриги.

Но цвет — это лишь часть успеха. Главную роль играет разумное использование пространства:

вертикальные шкафы до потолка помогают максимально использовать площадь;

стеклянные фасады шкафов визуально расширяют пространство, отражая свет;

замаскированные элементы (холодильник, стиральная машина) создают эффект единого целостного пространства;

грамотное зонирование позволяет сделать кухню функциональной, не перегружая ее деталями.

Кухня Дакоты Джонсон. Фото: pierceandward/Instagram

Как повторить успех Дакоты в собственной кухне

Используйте высоту стен

Даже в самой маленькой кухне всегда есть пространство для вертикального роста. Шкафы до потолка позволят хранить больше вещей, освобождая столешницу от лишнего.

Отдавайте предпочтение встроенной мебели

Когда кухня маленькая, каждый сантиметр имеет значение. Встроенная мебель помогает оптимизировать пространство, скрывая приборы за фасадами и создавая ощущение порядка.

Играйте со светом

Если на кухне есть окно — не загораживайте его тяжелыми шторами. А если естественного света мало, выбирайте глянцевые поверхности и зеркала, которые помогут отражать свет.

Выбирайте функциональную мебель

Складные столы, выдвижные полки и многофункциональная мебель помогут использовать пространство максимально эффективно.

Цвет имеет значение

Темные оттенки не обязательно уменьшают пространство - они могут придавать ему глубины. Главное — дополнить их светлыми акцентами и достаточным освещением.

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