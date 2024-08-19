Акторку Дакоту Джонсон помітили із обручкою — фото

Американська акторка Дакота Джонсон. Фото: BackGrid

Відома американська акторка та зірка фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон спростувала чутки про розрив зі своїм нареченим, солістом гурту Coldplay Крісом Мартіном. Папараці "спіймали" зірку із масивною смарагдовою обручкою на безіменному пальці.

Про це пише Page Six.

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Дакота Джонсон спростувала чутки про розрив із нареченим

Зірку "П'ятдесяти відтінків сірого" папараці помітили під час вечері з головним героєм серіалу "Ведмідь" Джеремі Алленом Вайтом і Блейком Лі у Каліфорнії. Акторка навмисно показалася перед камерою із обручкою, прикрашеною великими дорогоцінним каменем.

Джонсон виглядала роздратованою, коли проходила повз фотографів на парковці. Для прогулянки акторка обрала стильне коричневе пальто та світлі джинси кльош.

Акторка Дакота Джонсон спростувала чутки про розрив із Крісом Мартіном. Фото: BackGrid

Акторка Дакота Джонсон під час прогулянки у Каліфорнії. Фото: BackGrid

Акторка Дакота Джонсон з Джеремі Алленом Вайтом. Фото: BackGrid

Чутки про розрив пари почали ширитися після того, як джерело видання Daily Mail повідомило, що пара "визнала, що їхні стосунки закінчилися — і краще рухатися далі".

Крім того, Джонсон тривалий час не носила обручку і не взяла участь у європейському турі свого нареченого, фронтмена Coldplay Кріса Мартіна.

Джонсон і Мартін почали зустрічатися у 2017 році.

Нагадаємо, ми розповідали історію кохання зіркової пари. Також Дакота Джонсон осоромилась через ненадійну сукню.