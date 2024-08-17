Дакота Джонсон розірвала заручини напередодні весілля — причини

Зірка "50 відтінків сірого" розірвала заручини після шести років стосунків
Американська акторка Дакота Джонсон завершила стосунки зі своїм бойфрендом, співаком Крісом Мартіном. Вони планували одружитись, однак вирішили йти кожен своїм шляхом.
Про це пише видання Daily Mail.
Дакота Джонсон закінчила стосунки напередодні весілля
Акторка, яка здобула світову популярність після знімань у фільмі "50 відтінків сірого", завершила стосунки зі своїм бойфрендом, співаком Крісом Мартіном.
У березні цього року чоловік освідчився Дакоті. Вони були разом протягом шести років. Втім, пара вирішила розірвати заручини після того, як почали віддалятися одне від одного.
"Зіркова пара тепер визнала, що стосунки закінчені та краще йти далі", — зазначають інсайдери.
Офіційно ні акторка, ні співак ситуацію не коментують. Однак, Дакота не була з Крісом під час європейської частини туру його гурту Coldplay. Також акторка зняла свою обручку, коли була в Малібу.
Нагадаємо, ми розповідали історію кохання зіркової пари. Також Дакота Джонсон осоромилась через ненадійну сукню.
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