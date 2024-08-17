Дакота Джонсон розірвала заручини напередодні весілля — причини

Кріс Мартін і Дакота Джонсон. Фото: MEGA

Американська акторка Дакота Джонсон завершила стосунки зі своїм бойфрендом, співаком Крісом Мартіном. Вони планували одружитись, однак вирішили йти кожен своїм шляхом.

Про це пише видання Daily Mail.

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Акторка, яка здобула світову популярність після знімань у фільмі "50 відтінків сірого", завершила стосунки зі своїм бойфрендом, співаком Крісом Мартіном.

У березні цього року чоловік освідчився Дакоті. Вони були разом протягом шести років. Втім, пара вирішила розірвати заручини після того, як почали віддалятися одне від одного.

Кріс Мартін і Дакота Джонсон розійшлись. Фото: RMBI/BACKGRID

"Зіркова пара тепер визнала, що стосунки закінчені та краще йти далі", — зазначають інсайдери.

Офіційно ні акторка, ні співак ситуацію не коментують. Однак, Дакота не була з Крісом під час європейської частини туру його гурту Coldplay. Також акторка зняла свою обручку, коли була в Малібу.

Нагадаємо, ми розповідали історію кохання зіркової пари. Також Дакота Джонсон осоромилась через ненадійну сукню.