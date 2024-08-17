Дакота Джонсон разорвала помолвку накануне свадьбы.

Крис Мартин и Дакота Джонсон. Фото: MEGA

Американская актриса Дакота Джонсон завершила отношения со своим бойфрендом певцом Крисом Мартином. Они планировали пожениться, но решили идти каждый своим путем.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Актриса, получившая мировую известность после съемок в фильме "50 оттенков серого", завершила отношения со своим бойфрендом певцом Крисом Мартином.

В марте этого года мужчина сделал предложение Дакоте. Они были вместе в течение шести лет. Впрочем, пара решила разорвать помолвку после того, как начала отдаляться друг от друга.

Крис Мартин и Дакота Джонсон разошлись. Фото: RMBI/BACKGRID

"Звездная пара теперь признала, что отношения закончены и лучше идти дальше", — отмечают инсайдеры.

Официально ни актриса, ни певец ситуацию не комментируют. Однако Дакота не была с Крисом во время европейской части тура его группы Coldplay. Также актриса сняла свое обручальное кольцо, когда была в Малибу.

Напомним, мы рассказывали историю любви звездной пары . Также Дакота Джонсон оконфузилась из-за ненадежного платья.