Дакота Джонсон разорвала помолвку накануне свадьбы.

Звезда "50 оттенков серого" разорвала помолвку после шести лет отношений
Американская актриса Дакота Джонсон завершила отношения со своим бойфрендом певцом Крисом Мартином. Они планировали пожениться, но решили идти каждый своим путем.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Дакота Джонсон закончила отношения накануне свадьбы
Актриса, получившая мировую известность после съемок в фильме "50 оттенков серого", завершила отношения со своим бойфрендом певцом Крисом Мартином.
В марте этого года мужчина сделал предложение Дакоте. Они были вместе в течение шести лет. Впрочем, пара решила разорвать помолвку после того, как начала отдаляться друг от друга.
"Звездная пара теперь признала, что отношения закончены и лучше идти дальше", — отмечают инсайдеры.
Официально ни актриса, ни певец ситуацию не комментируют. Однако Дакота не была с Крисом во время европейской части тура его группы Coldplay. Также актриса сняла свое обручальное кольцо, когда была в Малибу.
Напомним, мы рассказывали историю любви звездной пары . Также Дакота Джонсон оконфузилась из-за ненадежного платья.
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