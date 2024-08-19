Актрису Дакоту Джонсон заметили с кольцом.

Американская актриса Дакота Джонсон. Фото: BackGrid

Известная американская актриса и звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон опровергла слухи о разрыве со своим женихом, солистом группы Coldplay Крисом Мартином. Папарацци "поймали" звезду с массивным изумрудным кольцом на безымянном пальце.

Об этом пишет Page Six.

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Дакота Джонсон опровергла слухи о разрыве с женихом

Звезду "Пятидесяти оттенков серого" папарацци заметили во время ужина с главным героем сериала "Медведь" Джереми Алленом Уайтом и Блейком Ли в Калифорнии. Актриса намеренно показалась перед камерой с кольцом, украшенным большими драгоценным камнем.

Джонсон выглядела раздраженной, когда проходила мимо фотографов на парковке. Для прогулки актриса выбрала стильное коричневое пальто и светлые джинсы клеш.

Актриса Дакота Джонсон опровергла слухи о разрыве с Крисом Мартином. Фото: BackGrid

Актриса Дакота Джонсон во время прогулки в Калифорнии. Фото: BackGrid

Актриса Дакота Джонсон с Джереми Алленом Уайтом. Фото: BackGrid

Слухи о разрыве пара начали распространяться после того, как источник издания Daily Mail сообщил, что пара "признала, что их отношения закончились — и лучше двигаться дальше".

Кроме того, Джонсон длительное время не носила обручальное кольцо и не приняла участие в европейском туре своего жениха, фронтмена Coldplay Криса Мартина.

Джонсон и Мартин начали встречаться в 2017 году.

Напомним, мы рассказывали историю любви звездной пары. Также Дакота Джонсон оконфузилась из-за ненадежного платья.