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Кто среди инвесторов является ключевыми игроками на крипторынке

22 января 2025 12:20
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Социальный портрет криптоинвесторов — кто по возрасту и полу доминирует в криптосфере
Мужчина работает за компьютером, наблюдая за графиками. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Аналитическая компания опубликовала 15 января 2024 года результаты опроса, который проливает свет на социальный портрет современных криптоинвесторов. По данным исследования, более 60% респондентов находятся в возрасте от 25 до 44 лет, а около 80% имеют высшее образование, включая степени бакалавра и магистра.

Об этом говорится в исследовании CryptoQuant.

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Молодые мужчины с образованием доминируют в криптосфере

Опрос показал, что криптовалютный рынок остается преимущественно мужским — 89% участников идентифицируют себя как мужчины. Это подтверждает тенденцию, которая уже неоднократно отмечалась в отрасли.

Большинство инвесторов вкладывают в криптовалюту суммы менее 10 000 долларов в год, что свидетельствует о весомой роли розничных игроков. При этом 22% инвесторов полагаются на собственные исследования при принятии решений, тогда как 16% ориентируются на рекомендации влиятельных лиц в криптоотрасли. Рекомендации друзей, сообществ и СМИ играют менее значительную роль.

Молодые доминируют в криптосфере
Среди опрашиваемых доминируют молодые мужчины с бакалаврским образованием. Фото: скриншот

Binance остается самой популярной платформой среди криптоинвесторов. Большая часть респондентов (53%) называют ее своей основной биржей, а 51% отмечают, что именно на Binance они получили наибольшую прибыль.

Среди разнообразных видов операций спотовая торговля является самой распространенной (76%). Стейкинг и майнинг интересуют лишь 28% участников, что подчеркивает осторожность инвесторов в выборе инструментов.

Binance является самой популярной платформой среди криптоинвесторов
Binance является самой популярной платформой среди криптоинвесторов. Фото: скриншот

Биткоин и Ethereum остаются самыми популярными криптовалютами среди инвесторов. Биткоин лидирует как по количеству владельцев, так и по уровню доходности. Ethereum, наряду с DeFi-проектами и решениями второго уровня, также сохраняет стабильный спрос.

Большинство опрошенных (83%) избегают платформ с проблемами регулирования, что свидетельствует о растущей осведомленности и ответственности инвесторов.

Это исследование, охватившее более 17 500 респондентов из разных стран, показывает, что инвесторы отдают предпочтение устоявшимся активам и избегают чрезмерных рисков, которые часто сопровождают новые проекты в криптоотрасли.

Напомним, многие направления инвестиций могут принести неплохую прибыль. Однако некоторые вещи на рынке характеризуются повышенными рисками, поэтому необходимо дважды подумать, прежде чем вкладывать средства.

Также мы писали, что на базе блокчейна Solana появилась новая криптовалюта $TRUMP, которую представил президент США Дональд Трамп. На пике она выросла в цене до 23,03 доллара с рыночной капитализацией, оцененной на уровне 4,28 млрд долларов.

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