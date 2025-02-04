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Будущее биткоина — нобелевский лауреат дал неутешительный прогноз

4 февраля 2025 11:22
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Нобелевский лауреат Юджин Фама прогнозирует обвал биткоина до 0 долларов в течение 10 лет
Мужчина держит в руках биткоин. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Лауреат Нобелевской премии по экономике Юджин Фама сделал громкое заявление: через десять лет стоимость биткоина может упасть до нуля. Фама, которого называют "отцом современных финансов", также критикует биткоин за его энергоемкость, считая это серьезной проблемой для устойчивости финансовой системы.

В интервью подкасту Capitalisn't один из самых влиятельных экономистов современности заявил, что вероятность полного обесценивания биткоина "приближается к 100%".

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Фама объясняет свой пессимистический прогноз несколькими ключевыми факторами:

  • Отсутствие фундаментальной ценности. Биткоин не обеспечен реальными активами или государственными резервами, что делает его уязвимым к колебаниям спроса.
  • Экстремальная волатильность. Высокая изменчивость курса затрудняет использование криптовалюты как средства обмена и накопления.
  • Нестабильность экономической модели. По мнению экономиста, эффективная финансовая система должна быть предсказуемой и надежной, а биткоин этому не соответствует.
  • Огромное потребление энергии. Процесс майнинга требует колоссальных ресурсов, что, по словам Фамы, делает биткоин неэкономичным и экологически вредным.

Есть ли у биткоина будущее

Заявления Фамы прозвучали на фоне рекордного года для биткоина, когда его стоимость достигала 109 тыс. долл. Однако уже сейчас рынок демонстрирует нестабильность: за последние сутки курс биткоина упал на 5% и торгуется ниже 100 тыс. долл. Несмотря на это, эксперты расходятся во мнениях относительно будущего криптовалюты.

Один из главных критиков цифровых активов — еще один нобелевский лауреат Пол Кругман — неоднократно называл биткоин "экономически бессмысленным". В то же время экономист Джастин Вулферс раскритиковал идею президента США Дональда Трампа о создании национального резерва в биткоинах, подчеркивая нестабильность такого подхода.

Криптовалютный рынок остается под пристальным вниманием инвесторов и регуляторов. Некоторые эксперты считают текущее снижение стоимости биткоина лишь временной коррекцией, тогда как другие предупреждают о потенциальном масштабном крахе из-за глобальной экономической нестабильности.

Будущее биткоина зависит от ряда факторов: финансовой политики центральных банков, регуляционной позиции правительств и общего настроения на рынке.

Как сообщалось, ранее указ Трампа вызвал обвал курса биткоина. Документ предлагает создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься разработкой нормативной базы регулирования цифровых активов. Также она должна предоставить свои рекомендации в течение шести месяцев, включая возможность создания криптовалютного резерва.

Ранее был установлен социальный портрет современных криптоинвесторов. Согласно исследованию, более 60% респондентов находятся в возрасте от 25 до 44 лет, а около 80% имеют высшее образование, включая степени бакалавра и магистра.

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