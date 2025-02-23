Податки у 2025 році — що пропонують цифровим платформам і онлайн-сервісам

Людина тримає гроші у руках. Фото: УНІАН

В Україні у 2025 році з'явиться новий податок для цифрових платформ та онлайн-сервісів. Законопроєкт про запровадження податку планують подати на розгляд Верховної Ради у квітні.

Про це заявив в інтерв'ю виданню NV.ua керівник комітету Верховної Ради з податків Данило Гетманцев Данило Геманцев.

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За словами політика, планується, що кур'єри, таксисти, виконавці послуг, які отримують доходи, працюючи на цифрових платформах, платитимуть податок у розмірі 5%.

"Це не наша ініціатива, це пункт меморандуму з МВФ щодо імплементації директиви DAC 7. Ми не вигадуємо велосипед — ми запроваджуємо те, що вже діє в Євросоюзі", — сказав Гетманцев.

Він пояснив, що цифрові платформи в Україні мають бути податковими агентами — утримувати та сплачувати податки до бюджету.

"Ми не повинні змушувати 300 тисяч українців подавати декларації лише тому, що вони працюють через платформу. Це надто складний процес і для держави, і для громадян", — підкреслив Гетманцев.

Про що ще варто знати

З 2025 року в Україні змінилися умови оподаткування квартир площею понад 60 кв. м, будинків понад 120 кв. м та житла, сукупна площа якого є більшою за 180 кв. м.

Податок зачіпає лише площу, яка перевищує встановлені обмеження. Ставка — до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр. У 2025 році платіж розраховують за 2024 рік, коли мінімальна зарплата становила 7,1 тис. грн. Тож максимальна ставка — 106,5 грн/кв. м.

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Також ми розповідали, що українці зі своїх зарплат сплачують податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Аби порахувати "чисту" суму, необхідно з офіційного окладу відняти 18% ПДФО та 5% збору.