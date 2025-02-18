Податкова знижка на навчання — хто може отримати і яка сума у 2025 році

Калькулятор і гроші. Фото: УНІАН

Витрати на навчання зростають з кожним роком. Батькам доводиться працювати більше, щоб мати змогу забезпечити дітей якісною освітою. В Україні існує можливість трохи зекономити на навчанні у школі чи університеті завдяки податковій знижці.

Про це йдеться на порталі "Дія".

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Кому надають податкову знижку на навчання

Скористатися пільгою можуть фізичні особи, які працюють офіційно та сплачують із зарплати ПДФО. Водночас за знижкою заборонено звертатися ФОПу, хіба що він поєднує підприємницьку діяльність з роботою за наймом.

Оформлення податкової знижки доступно власне студенту, який самостійно заробляє, а також одному з членів його родини першого ступеня спорідненості (матері, батьку, дружині/чоловіку). Можна отримати часткову компенсацію вартості навчання у:

дошкільних і позашкільних закладах;

закладах загальної середньої освіти;

закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

університетах.

Важливо уточнити, що витрати на освіту компенсують за попередній рік. Тобто у 2025-му українцям відшкодовують оплату, внесену на рахунок закладу у 2024 році.

Який розмір податкової знижки

Можна самостійно розрахувати суму компенсації. Розмір залежить від двох показників: заробітної плати на 12 місяців і вартості навчання. Необхідно річний дохід за минулий рік помножити на 18% (це ставка податку на доходи фізичних осіб). Так вдасться дізнатися, яка сума ПДФО поповнила державний бюджет із зарплати студента/родича.

Наступний крок — знайти різницю між річним доходом і платою за навчання. Отримане число треба знову помножити на 18%, а потім відняти показник від податку на доходи фізичних осіб. Саме стільки держава зобов’язана повернути.

Розглянемо розрахунок знижки на прикладі. Припустимо, зарплата за 2024 рік склала 200 000 грн (16 000 грн щомісяця в середньому). Тоді ПДФО становитиме 200 000 * 0,18 = 36 000 грн. Далі, умовна плата за навчання в університеті обійшлася у 25 000 грн за рік. Різниця з доходом дорівнює 200 000 – 25 000 = 175 000 грн.

Помноживши число на 18%, отримаємо 31 500 грн. Значить сума компенсації складе 36 000 – 31 500 = 4 500 грн.

Як отримати компенсацію

Необхідно до 31 грудня 2025 року подати заяву в Державну податкову службу чи територіальний орган ДПС. Пакет документів включає:

реквізити рахунку для отримання коштів;

копії сторінок паспорта чи ID-картки;

податкову декларацію про майновий стан і доходи;

довідку про заробітну плату за рік з уточненням сум сплачених податків;

копію договору з закладом освіти;

копії квитанцій, чеків, платіжних доручень;

підтверджувальні документи щодо ступеня споріднення (свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб тощо);

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Після розрахунку суми, яка підлягає поверненню, податкова нараховує кошти протягом 60 календарних днів. Компенсація може надійти на банківський рахунок чи поштовим переказом.

Нагадаємо, українці можуть зменшити базу нарахування податку на доходи фізичних осіб завдяки використанню податкової соціальної знижки. Це доступно лише офіційно працевлаштованим громадянам, із зарплати яких стягується ПДФО.

Також ми писали, що деяких українців звільнили від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Пільга поширюється на власників житла, які постраждали від повномасштабної війни, а також багатодітні родини, самотніх матерів та учасників АТО.