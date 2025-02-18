Налоговая скидка на обучение — кто может получить и какая сумма в 2025 году

Калькулятор и деньги. Фото: УНИАН

Расходы на обучение растут с каждым годом. Родителям приходится работать больше, чтобы иметь возможность обеспечить детей качественным образованием. В Украине существует возможность немного сэкономить на обучении в школе или университете благодаря налоговой скидке.

Об этом говорится на портале "Дія".

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Кому предоставляют налоговую скидку на обучение

Воспользоваться льготой могут физические лица, которые работают официально и платят с зарплаты НДФЛ. За скидкой запрещено обращаться ФЛП, разве что они совмещают предпринимательскую деятельность с работой по найму.

Оформление налоговой скидки доступно собственно студенту, который самостоятельно зарабатывает, а также одному из членов его семьи первой степени родства (матери, отцу, жене/мужу). Можно получить частичную компенсацию стоимости обучения в:

дошкольных и внешкольных заведениях;

заведениях общего среднего образования;

учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования;

университетах.

Важно уточнить, что расходы на образование компенсируют за предыдущий год. То есть в 2025-м украинцам возмещают оплату, внесенную на счет заведения в 2024 году.

Какой размер налоговой скидки

Можно самостоятельно рассчитать сумму компенсации. Размер зависит от двух показателей: заработной платы на 12 месяцев и стоимости обучения. Необходимо годовой доход за прошлый год умножить на 18% (это ставка налога на доходы физических лиц). Так удастся узнать, какая сумма НДФЛ пополнила государственный бюджет с зарплаты студента/родственника.

Следующий шаг — найти разницу между годовым доходом и платой за обучение. Полученное число надо снова умножить на 18%, а затем отнять показатель от налога на доходы физических лиц. Именно столько государство обязано вернуть.

Рассмотрим расчет скидки на примере. Предположим, зарплата за 2024 год составила 200 000 грн (16 000 грн ежемесячно в среднем). Тогда НДФЛ составит 200 000 * 0,18 = 36 000 грн. Далее условная плата за обучение в университете обошлась в 25 000 грн за год. Разница с доходом равна 200 000 – 25 000 = 175 000 грн.

Умножив число на 18%, получим 31 500 грн. Значит, сумма компенсации составит 36 000 – 31 500 = 4 500 грн.

Как получить компенсацию

Необходимо до 31 декабря 2025 года подать заявление в Государственную налоговую службу или территориальный орган ГНС. Пакет документов включает:

реквизиты счета для получения денег;

копии страниц паспорта или ID-карты;

налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах;

справку о заработной плате за год с уточнением сумм уплаченных налогов;

копию договора с учебным заведением;

копии квитанций, чеков, платежных поручений;

подтверждающие документы о степени родства (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и т.д.);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

После расчета суммы, подлежащей возврату, налоговая начисляет средства в течение 60 календарных дней. Компенсация может поступить на банковский счет или почтовым переводом.

Напомним, украинцы могут уменьшить базу начисления налога на доходы физических лиц благодаря использованию налоговой социальной скидки. Это доступно только официально трудоустроенным гражданам, с зарплаты которых взимается НДФЛ.

Также мы писали, что некоторых украинцев освободили от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Льгота распространяется на владельцев жилья, пострадавших от полномасштабной войны, а также многодетные семьи, одиноких матерей и участников АТО.