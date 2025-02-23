Налоги в 2025 году — что предлагают цифровым платформам и онлайн-сервисам

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине в 2025 году появится новый налог для цифровых платформ и онлайн-сервисов. Законопроект о введении налога планируют подать на рассмотрение Верховной Рады в апреле.

Об этом заявил в интервью изданию NV.ua руководитель комитета Верховной Рады по налогам Даниил Гетманцев Даниил Геманцев.

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По словам политика, планируется, что курьеры, таксисты, исполнители услуг, которые получают доходы, работая на цифровых платформах, будут платить налог в размере 5%.

"Это не наша инициатива, это пункт меморандума с МВФ по имплементации директивы DAC 7. Мы не изобретаем велосипед — мы вводим то, что уже действует в Евросоюзе", — сказал Гетманцев.

Он пояснил, что цифровые платформы в Украине должны быть налоговыми агентами — удерживать и платить налоги в бюджет.

"Мы не должны заставлять 300 тысяч украинцев подавать декларации только потому, что они работают через платформу. Это слишком сложный процесс и для государства, и для граждан", — подчеркнул Гетманцев.

О чем еще стоит знать

С 2025 года в Украине изменились условия налогообложения квартир площадью более 60 кв. м, домов более 120 кв. м и жилья, совокупная площадь которого больше 180 кв. м.

Налог затрагивает только площадь, которая превышает установленные ограничения. Ставка — до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр. В 2025 году платеж рассчитывают за 2024 год, когда минимальная зарплата составляла 7,1 тыс. грн. Поэтому максимальная ставка — 106,5 грн/кв. м.

Ранее мы писали, что в Украине в первый месяц 2025 года закрылось рекордное количество ФЛП — 61 000. Аналитики уже выяснили, почему украинцы отказываются от бизнес-деятельности.

Также мы рассказывали, что украинцы со своих зарплат платят налог на доходы физических лиц и военный сбор. Чтобы посчитать "чистую" сумму, необходимо из официального оклада вычесть 18% НДФЛ и 5% сбора.