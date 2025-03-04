Что должны сделать ФЛП в марте 2025 — налоги, декларации, штрафы и чеки

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели имеют различные налоговые обязательства, без выполнения которых им грозят штрафные санкции. В марте ФЛП должны отчитаться перед контролирующим органом, перейти на выдачу новых фискальных чеков и, конечно, вовремя заплатить налоги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет представителей бизнеса в марте 2025 года.

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Налоги и декларации

До 17 марта нужно отправить в налоговую заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения со 2 квартала 2025 года или заявление о переходе на другую группу плательщика единого налога. Это предельный срок, после которого придется ждать окончания 2 квартала, дабы сменить систему или группу.

До 20 марта необходимо подать декларацию по акцизному налогу за февраль, декларацию по плате за землю (кроме граждан) и отчетность по налогу на добавленную стоимость. Плюс это предельный день уплаты:

авансового взноса по военному сбору за март плательщиками единого налога 1, 2 и 4 групп;

авансового взноса по единому налогу за март плательщиками 1 и 2 групп;

единого социального взноса работодателями за наемных сотрудников за февраль (кроме горных предприятий);

авансового взноса по налогу на доходы физических лиц за каждое место розничной торговли горючим за март ФЛП на общей системе.

Для ФЛП 3 группы время подачи деклараций и уплаты налогов наступит по завершению 1 квартала. За несвоевременное выполнение обязательств контролирующий орган наложит штраф, например, для представителей 1 и 2 групп это 50% от долга.

Выдача новых чеков

С 1 марта обновили форму фискальных чеков, которые бизнес выдает клиентам после совершения покупки. Если расчётный документ не будет содержать все обязательные реквизиты, его признают недействительным. Значит, ФЛП оштрафуют за неправомерную деятельность в размере 100% от стоимости проданных товаров.

Как известно, в новых чеках нужно указывать остаток денег, выданных потребителю (в случае оплаты наличными). Также необходимо уточнить средство оплаты, использованное при осуществлении финансовой операции. Предприниматели имели 2 месяца переходного периода, в течение которого должны были позаботиться о нововведениях.

Напомним, ФЛП должны подавать форму 20-ОПП, если владеют объектами налогообложения. В частности транспортными средствами, недвижимостью и тому подобное. Аренда офисных помещений и служебных автомобилей также подпадает под обязательства.

Мы писали, за какие нарушения ФЛП могут оштрафовать на крупные суммы. Санкции грозят за работу без РРО и выдачу недействительных чеков, неоформление наёмных работников, ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП и др.