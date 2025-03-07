ФЛП грозит тюрьма — за какие нарушения можно сесть за решетку

Женщина сидит за столом. Фото: Pexels

Большинство нарушений, совершенных физическими лицами-предпринимателями, квалифицируют как административные. ФЛП обязывают уплатить штраф как максимальное наказание за преступление. Впрочем, некоторые поступки не могут ограничить исключительно финансовыми санкциями, поскольку они влекут за собой уголовную ответственность.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что ФЛП грозит тюрьма.

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Почему ФЛП могут посадить в тюрьму

Согласно статье 204 Уголовного кодекса Украины, предпринимателя могут посадить за решетку на срок от 3 до 5 лет за незаконное изготовление:

этилового спирта;

спиртовых дистиллятов;

алкогольных напитков;

пива;

табака;

горючего и других подакцизных товаров, если человек ранее привлекался к ответственности за такое нарушение.

В случае совершения аналогичных действий, приведших к отравлению или смерти человека, возникновению угрозы жизни и здоровью, ФЛП грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества, изъятием и уничтожением незаконной продукции, оборудования.

Еще одна причина для серьезного наказания — подделка официальных документов. По статье 205-1 УКУ человеку грозит штраф в размере от 85 000 до 136 000 грн, пробационный надзор сроком до 5 лет или лишение свободы.

"Внесение в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица-предпринимателя, заведомо ложных сведений, а также умышленное представление для проведения такой регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения", — говорится в Уголовном кодексе.

Также посадить могут за умышленное уклонение от уплаты налогового обязательства, если бюджет недополучил сумму в особо крупных размерах. Срок заключения составляет 3-5 лет, но нужно доказать, что ФЛП знал о наличии налогового долга и сознательно не платил деньги.

Согласно статье 212 УКУ, физическое лицо-предпринимателя освобождают от ответственности в случае уплаты полной суммы задолженности с компенсацией вреда, причиненного государству несвоевременным пополнением бюджета.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП должны уплатить налоги и подать декларации в контролирующий орган в марте 2025 года. За несвоевременное выполнение обязательств грозят немало штрафных санкций. Чтобы не забыть о предельных датах, стоит пользоваться налоговым календарем.

Также мы писали, что ФЛП не запрещено работать по найму. Предприниматели могут получать доходы от хозяйственной деятельности и одновременно официальную зарплату на работе. Плюс представители бизнеса имеют льготу по уплате единого социального взноса.