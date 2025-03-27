Долг по ЕСВ — почему ФЛП неожиданно могут выписать налоговый штраф

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели могут одновременно быть наемными сотрудниками. Закон позволяет ФЛП официальное трудоустройство и даже обеспечивает льготой по единому социальному взносу. Но существует большая вероятность приобрести долг по ЕСВ из-за невнимательности.

Об этом рассказали специалисты портала 7eminar.

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Льгота по ЕСВ

С 1 января 2025 года предпринимателям вернули обязанность платить ЕСВ, то есть добровольные взносы за себя больше не актуальны. Однако осталась льгота для трудоустроенных предпринимателей: работодатель должен уплатить ЕСВ за наемного сотрудника в размере не меньше минимального (1 760 грн в 2025 году).

Это предусмотрено законом "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Льгота распространяется на ФЛП упрощенной и общей системы налогообложения. Дважды уплачивать ЕСВ (как предприниматель и сотрудник) не нужно.

Почему может появиться долг

Но может возникнуть непредвиденная проблема. Если человека наняли на работу или уволили не с 1 числа месяца, то руководитель заплатит единый социальный взнос в неполном размере — пропорционально отработанным дням. А ФЛП, не обратив внимание на эту деталь, начнёт покрывать регулярные платежи только со следующего месяца.

Как результат — появится задолженность, о которой плательщик может быстро не узнать. Тогда размер будет увеличиваться, что потенциально приведет даже к блокировке банковских счетов.

"Законодательством не предусмотрена доплата только разницы между уплаченным взносом и минимальным размером. Также не предусмотрена уплата ЕСВ пропорционально дням месяца до трудоустройства на основное место работы", — отметили специалисты портала.

Это означает, что ФЛП должен за месяцы, когда работодатель делал неполные минимальные взносы, самостоятельно определить базу начисления налога в размере 22% от минимальной зарплаты (от 8 000 грн в 2025 году). Ему придется уплатить ЕСВ за себя, отправив в Пенсионный фонд минимум 1 760 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, налоговикам запрещено взимать долги с некоторых категорий плательщиков. Речь идет о субъектах хозяйствования, которые находятся на временно оккупированных территориях или в зонах активных/возможных боевых действий.

Также мы писали, когда ФЛП 3-й группы единого налога будут впервые в 2025 году платить военный сбор. Они должны вносить 1% от дохода за отчетный период после подачи квартальной декларации. То есть сумма налога не фиксированная.