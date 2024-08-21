Бен Аффлек зосередився на дочці від Вайолет на тлі чуток про розлучення із Дженніфер Лопес

Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Бен Аффлек приділяє всю свою увагу своїй старшій дочці Вайолет на тлі його тривалих сімейних негараздів з Дженніфер Лопес. Незважаючи на чутки про можливе розлучення, 52-річний актор вирішив розставити пріоритети та зосередитися на своїй 18-річній доньці, коли вона готується розпочати свій перший курс у коледжі.

Про це пише Daily Mail.

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Вайолет є старшою із трьох дітей, яких знаменитість виховує із своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. Дівчина незабаром розпочне заняття в Єльському університеті. Аффлек "був дуже зосереджений на тому, щоб підготувати Вайолет до переїзду", — повідомило джерело.

Актор Бен Аффлек з Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Аффлек і Лопес, яка має 16-річних близнюків Макса та Емме від колишнього чоловіка Марка Ентоні, збираються "неминуче" розлучитися, пишуть ЗМІ.

Незважаючи на те, що пара публічно не коментувала припущення про негаразди в їхньому шлюбі, останніми місяцями вони проводили багато часу окремо. Пара живе окремо, і підготувала документи для розлучення, щоб подати їх пізніше.

Зокрема, Аффлек придбав будинок за 20,5 мільйонів доларів у Пасіфік Палісейдс ще в липні, тоді як їхній особняк у Беверлі-Гіллз виставлений на ринок за 68 мільйонів доларів.

Вони не святкували дві річниці свого весілля разом, і Аффлек не був з Лопес, щоб відсвяткувати її день народження в липні. Однак минулого тижня пара знову зібралася на святкуванні дня народження Аффлека в його орендованому будинку в Брентвуді.

Гарнер та їхні діти були присутні, і Лопес прибула незабаром після того, як провела ніч зі своїми подругами на концерті Бруно Марса на відкритті нового Intuit Dome в Інглвуді, Каліфорнія. А на випускний Вайолет у травні Аффлек і Лопес приїхали, тримаючись за руки.