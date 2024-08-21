Бен Аффлек сосредоточился на дочери от Вайолет на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес

Актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Бен Аффлек уделяет все свое внимание своей старшей дочери Вайолет на фоне его длительных семейных неурядиц с Дженнифер Лопес. Несмотря на слухи о возможном разводе, 52-летний актер решил расставить приоритеты и сосредоточиться на своей 18-летней дочери, когда она готовится начать свой первый курс в колледже.

Об этом пишет Daily Mail.

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Вайолет является старшим из троих детей, которых знаменитость воспитывает со своей бывшей супругой Дженнифер Гарнер. Девушка в скором времени начнет занятия в Йельском университете. Аффлек "был очень сосредоточен на том, чтобы подготовить Вайолет к переезду", — сообщил источник.

Актер Бен Аффлек из Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Аффлек и Лопес, имеющая 16-летних близнецов Макса и Эмме от бывшего супруга Марка Энтони, собираются "неизбежно" развестись, пишут СМИ.

Несмотря на то, что пара публично не комментировала предположения о неурядицах в их браке, в последние месяцы они проводили много времени по отдельности. Пара живет отдельно и подготовила документы для развода, чтобы подать их позже.

В частности, Аффлек приобрел дом за 20,5 миллиона долларов в Пасифик Палисейдс еще в июле, тогда как их особняк в Беверли-Хиллз выставлен на рынок за 68 миллионов долларов.

Они не праздновали две годовщины своей свадьбы вместе, и Аффлек не был рядом, чтобы с Лопес отпраздновать ее день рождения в июле. Однако на прошлой неделе пара снова собралась на праздновании дня рождения Аффлека в его съемном доме в Брентвуде.

Гарнер и их дети присутствовали, и Лопес прибыла вскоре после того, как провела ночь со своими подругами на концерте Бруно Марса на открытии нового Intuit Dome в Инглвуде, Калифорния. А на выпускной Вайолет в мае Аффлек и Лопес приехали, держась за руки.