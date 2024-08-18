Дженніфер Лопес відпочивала без Бена Аффлека

Джей Ло на тлі чуток про розлучення помітили на концерті Бруно Марса без Бена Аффлека
Відома співачка та акторка Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення із Беном Аффлеком відвідала концерт Бруно Марса. Зірка насолоджувалася вечором без чоловіка.
Про це пише Page Six.
Джей Ло відпочиває без Бена Аффлека
Популярна співачка поділилася кадрами, на яких показалася на концерті Бруно Марса у Каліфорнії. Акторка заспівала "I think I want to marry you" разом з іншими шанувальниками.
На захід акторка одягла простий білий укорочений топ з блакитними штанами. Волосся вона зібрала у хвіст і доповнила образ стильними окулярами, золотими браслетами та сережками-кільцями.
Невідомо, з ким саме Лопес була на концерті Марса, однак, вона вирушила на нього всього за кілька годин після того, як відвідала орендований будинок Аффлека у Каліфорнії на його 52-й день народження.
Нагадаємо, Дженніфер шукала будинок у Лос-Анджелесі. А раніше стало відомо, що Лопес провела час з сином Аффлека.
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